Голова одного з німецьких комітетів з питань ЄС привітав Зеленського з перемогою його партії на парламентських виборах

Голова комітету з питань Європейського Союзу німецького Бундестагу Гюнтер Кріхбаум привітав президента України Володимира Зеленського та його партію з переконливою перемогою на парламентських виборах.

Про це йдеться в заяві депутата Бундестагу.

“Більшість українців прагне до оновлення і енергійного проведення термінових реформ. Особливо це стосується сфери верховенства права і боротьби з корупцією”, – зазначає Він. У заяві вказується, що Німеччина надалі буде підтримувати Україну в її наближенні до стандартів Європейського Союзу і надавати їй дружню допомогу.

“Для нас очевидно, що територіальна цілісність України не може бути предметом дискусій”, – констатує Він.

При цьому в подальшому важливу роль буде грати тісна і повне довіри співробітництво з послом України в Німеччині Андрієм Мельником, підкреслив голова комітету з питань ЄС.