Величезні штрафи і турнікети: в “Укрзалізниці” розповіли, як будуть боротися з безбілетниками

Укрзалізниця планує збільшити штраф за проїзд без квитка в електричці зі 110 гривень до 3 000 гривень. Про це заявив глава Південно-Західної ЗАЛІЗНИЦІ Роман Веприцький в інтерв’ю ЦТС.

За його словами, зараз компанія готує відповідну пропозицію в Верховну Раду.

Веприцький також додав, що планується не тільки підвищити штрафи, але і змінити положення про штрафи.

Голова Південно-Західної ЗАЛІЗНИЦІ підкреслив, що зараз всі гроші зі штрафів отримує місцева влада. Проте в Укрзалізниці вважають, що це несправедливо. Так, пропонується частину грошей зі штрафів віддавати місцевої влади, а частина — Укразлізниці.

Більш того, для боротьби з безбілетниками планують встановити спеціальні огорожі всередині залізничних станцій.