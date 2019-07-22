ДОЛЖНОСТИ МЭРА КИЕВА И ГЛАВЫ КГГА РАЗДЕЛЯТ

Партия “Слуга народа” инициирует новый законопроект о столице, что предполагает разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.
Об этом на пресс-конференции киевской команды “Слуги народа” сообщил кандидат по списку партии, генеральный директор медиахолдинга “1 + 1 медиа” Александр Ткаченко.
“Мы с коллегами это обсуждали. Одним из приоритетных законов, который “Слуга народу” собирается вносить в Парламент, будет именно закон о столице. Там все эти пункты, про которые мы говорили, относительно перераспределения полномочий и делегирования их в районы, относительно того, как будет формироваться власть в Киеве, есть. Паспорт этого законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время”, — сказал Ткаченко.
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По словам Ткаченко, депутаты-мажоритарщики от партии, которые баллотировались в Киеве, также будут принимать участие в работе над документом.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует разделить полномочия мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации, а также назначить на должность главы КГГА “своего человека”.
“Вчера вечером у меня состоялась встреча с Президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно о разделении полномочий. Председатель КГГА – его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет”, – отметил Кличко.
Он добавил, что разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу лишат местного самоуправления. Кличко напомнил, что к таким методам прибегал когда-то экс-президент Виктор Янукович.
Стоит отметить, что в СМИ распространяется информация о возможном назначении директора телеканала “1+1” Александра Ткаченко на должность председателя Киевской городской государственной администрации.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы столичного градоначальника в случае разделения полномочий мэра и главы Киевской городской госадминистрации.
- Глава Офиса Президента Андрей Богдан предлагал лишить Виталия Кличко должности председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА). Как отмечал Богдан, такая идея есть, но ее реализация зависит от Кличко.
Источник – Буквы
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