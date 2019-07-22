ДОЛЖНОСТИ МЭРА КИЕВА И ГЛАВЫ КГГА РАЗДЕЛЯТ

Партия “Слуга народа” инициирует новый законопроект о столице, что предполагает разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом на пресс-конференции киевской команды “Слуги народа” сообщил кандидат по списку партии, генеральный директор медиахолдинга “1 + 1 медиа” Александр Ткаченко.

“Мы с коллегами это обсуждали. Одним из приоритетных законов, который “Слуга народу” собирается вносить в Парламент, будет именно закон о столице. Там все эти пункты, про которые мы говорили, относительно перераспределения полномочий и делегирования их в районы, относительно того, как будет формироваться власть в Киеве, есть. Паспорт этого законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время”, — сказал Ткаченко.

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По словам Ткаченко, депутаты-мажоритарщики от партии, которые баллотировались в Киеве, также будут принимать участие в работе над документом.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует разделить полномочия мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации, а также назначить на должность главы КГГА “своего человека”.

“Вчера вечером у меня состоялась встреча с Президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно о разделении полномочий. Председатель КГГА – его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет”, – отметил Кличко.

Он добавил, что разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу лишат местного самоуправления. Кличко напомнил, что к таким методам прибегал когда-то экс-президент Виктор Янукович.

Стоит отметить, что в СМИ распространяется информация о возможном назначении директора телеканала “1+1” Александра Ткаченко на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы столичного градоначальника в случае разделения полномочий мэра и главы Киевской городской госадминистрации.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан предлагал лишить Виталия Кличко должности председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА). Как отмечал Богдан, такая идея есть, но ее реализация зависит от Кличко.

Источник – Буквы

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