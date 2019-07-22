Мажоритарники, які перемогли в Києві. Хто вони?

На позачергових виборах у Парламент на одномандатних виборчих округах в Києві перемагають кандидати від президентської партії «Слуга народу». ЗМІ пропонують ознайомитися з біографіями народних обранців.

В цьому році ЦВК зареєструвала 263 кандидата по столичних округах №211-223.

Олександр Юрченко, 211 округ

Олександр Юрченко, 30 років, тимчасово безробітний. У нього інженерне і юридичну освіту, з 2009 року працював юристом. Крім того, Олександр очолював осередок партії «Укроп» в Голосіївському районі і був помічником нардепа Олександра Шевченка. На сайті «Укроп» вказаний як активний борець з незаконними забудовами у столиці.

Станом на момент публікації статті Олександра Юрченка підтримали 13 339 виборців (35,71 %), другим йде Володимир Прокопів від «Європейської Солідарності» — у нього 23,76 %.

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Максим Перебийніс, 212 округ

44-річний Максим Перебийніс має медичну освіту і понад 20 років професійного досвіду. Зараз він працює завідуючим відділенням анестезіології та інтенсивної терапії клініки «Борис».

Згідно з даними ЦВК, Перебийніс набрав 34,44 %, або 30 678 голосів виборців за результатами підрахунку 98,88 % електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від «Європейської Солідарності» Андрій Задерейко набрав 16,54 %, або 14 781 голосу.

Третє місце зайняв колишній мер Києва, самовисуванець Олександр Попов — він набрав 9,54 % або 8 526 голосів.

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Артем Дубнов, 213 округ

Артем Дубнов, 30 років. Має медичну та юридичну освіту. Зараз працює лікарем-стоматологом у «Клініці Дубновой «Стоматологія». Крім того, очолює Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація імплантологів України». У ЗМІ його називають співвласником компанії «Просперитатис», яка будує у Броварах РК Scandia.

На виборах по 213 округу Дубнов отримав 28 224 голосів виборців (36,23 %).

На другому місці Ганна Старостенко від «Європейської Солідарності». Вона заручилася поодержкой 18,20 % виборців, або 13 188 голосами.

На третьому місці позафракційний народний депутат Борислав Береза — 17,95 % (13 012 голосів).

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Сергій Швець, 214 округ

Сергій Швець, 43 роки, кандидат від партії «Слуга народу». Він отримав освіту за культурології, працює спеціальним кореспондентом і ведучим на «1 + 1».

Так, за Сергія Швеця проголосувала 16 307 виборців (32,39 %). Це за станом обробки 65 % бюлетенів.

За Швецем слід Олесь Маляревич від політичної партії «Європейська Солідарність». За нього віддали свої голоси майже 11 тис. киян (12,71 %). Третім йде Віктор Чумак — лідер політичної партії «Громадянський рух «Хвиля». За нього проголосували 4 584 виборців 9,10 % голосів.

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Богдан Яременко, 215 округ

Богдан Яременко, 47 років. Отримав філологічну освіту. Переважно займався дипломатичною роботою: у 2006 році він став генеральним консулом України в Единбурзі, а в 2010 — у Стамбулі. Крім того, був представником України при Організації Чорноморського економічного співробітництва. Яременко є головою правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ».

Згідно з даними ЦВК,за Богдана Яременка проголосували майже 18 тис. виборців, це 37,75 %. За ним слідує Андрій Іллєнко від Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Ильинко підтримали 9 655 виборців (20,30 %). На третьому місці Сергій Артеменко від «Європейської Солідарності» — 7 476 виборців (15,71 %). Це дані на момент обробки 69,13 % бюлетенів.

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Леся Забуранная, 216 округ

Леся Забуранная, 37 років. Має економічну освіту, професор кафедри менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України. Крім того, вона є експертом науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За Лесю Забуранную проголосувало 19 179 виборців (39,87 %). За нею слід Віталій Павлик, самовисуванець, за нього віддали свої голоси 9 358 осіб (19,45 %). Третім йде Володимир Левін від партії «Європейська Солідарність» — 4 852 голоси (10,08 %). Це дані ЦВК після обробки 71,05 % бюлетенів.

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Мар’яна Безугла, 217 округ

Мар’яна Безугла, 31 рік, має медичну освіту і керує програмою «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України». Крім того, вона працює інспектором відділу громадських експертів Центру забезпечення службової діяльності Міноброни та Генерального штабу ЗСУ.

За даними ЦВК, на момент обробки 84,81 % бюлетенів Мар’яна Безугла заручилася підтримкою 24 987 голосами виборців (38,41 %). За нею слід Людмила Костенко від «Європейської Солідарності» майже 14 тис. голосів (21,44 %). На третьому місці самовисуванець Максим Жорін — 4 781 голос (7,35 %).

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Дмитро Гурін, 218 округ

Дмитро (Мітя) Гурін, 37 років. У ЗМІ Гуріна називають активістом і урбаністом: він працював з архітекторами Buro-o, студією Kotsiuba, А + З Україною над багатьма київськими проектами, зокрема, планом оновленої Контрактовій площі. Крім того, він уже три роки працює радником з комунікацій в. о. міністра охорони здоров’я України.

За даними ЦВК, Дмитро Гурін від «Слуги народу» заручився підтримкою 27 579 голосами виборців (41,40 %). На другому місці Вікторія Муха, самовисуванка, — 14 385 голосів (21,59 %). На третій позиції Олександр Гончаренко від «Сили і честі» — 5 256 голосів (7,89 %). Опрацьовано 96,10 % бюлетенів.

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Микола Тищенко, 219 округ

Микола Тищенко, 47 років. У нього має інженерну освіту. Він відомий як власник мережі ресторанів «Наша карта» («Велюр», «Сейф», «Три виделки» та інші) і шоумен: Микола був членом журі кількох сезонів телевізійної програми «МастерШеф», ведучим «Ревізора» і учасником «Танців з зірками».

За Миколи Тищенка проголосували 21 122 виборця (31,19 %). На другому місці йде Олександр Третьяков, самовисуванець, 16 323 голоси (24,10 %). На третьому місці ще один самовисуванець — Ваган Товмасян — 10 190 голосів (15,04 %). Це дані ЦВК на момент обробки 89,41 % бюлетенів.

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Ганна Бондар, 220 округ

Ганна Бондар, 44 роки. Має вищу освіту з мистецтвознавства та архітектури і звання «Заслужений архітектор України». Вона працювала в «Інституті Генерального плану р. Київ», в департаменті містобудування та архітектури КМДА, а в 2015-2016 роках виконував обов’язки головного архітектора міста і директора цього департаменту. Після цього вона займалася організацією архітектурного конкурсу «Музею Революції Гідності» в Адміністрації Президента Петра Порошенка. Сьогодні Бондар очолює одне з управлінь у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

За Анну Бондар віддали свої голоси 18 835 виборців (37,13 %). За нею слід Олексій Окопный від політичної партії «Європейська Солідарність» — 7 895 голосів (15,56 %). На третьому місці самовисуванець Сергій Лещенко, народний депутат, — 6 074 голосу, 11,97 %. Це дані ЦВК після обробки 78,94 % бюлетенів.

Сторінка Бондар в Facebook.

Ганна Пуртова, 221 округ

Ганна Пуртова, 37 років. Ганна має юридичну та економічну освіту. На сайті партії зазначено, що Пуртова займається розробкою концепції електронного освіти.

На позачергових парламентських виборах за Анну Пуртову проголосували 13 696 виборців (23,09%). За нею слід Леонід Ємець від політичної партії «Голос» — 10 073 голосу (16,98 %), третє місце займає Михайло Терентьєв від політичної партії «Європейська Солідарність» — 9 910 голосів (16,71 %). Це дані ЦВК після обробки 80,95 % бюлетенів.

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Роман Грищук, 222 округ

Роман Грищук, 29 років. Отримав освіту за біомедичної інженерії. Найбільше він відомий як засновник і керівник студії «Мамахохотала». За досягнення в цій сфері Грищук входив у списки «30 до 30 видань KyivPost і Forbes Україна.

За Романа Грищука проголосувало 25 611 виборців (40,49%). За ним слідує самовисуванець Дмитро Андрієвський — 9862 голоси )15,59 %), на третьому місці кандидат від партії «Свобода» Володимир Назаренко — 8 280 голосів (13,09 %). Це дані ЦВК після обробки 91,95% протоколів.

Сторінка Грищука в Facebook.

Людмила Буймістер, 223 округ

Людмила Буймістер, 33 роки. Людмила отримала вищу освіту з міжнародного права і корпоративних фінансів. До 2018 року вона була директором і головою наглядової ради Гданської суднобудівної верфі і компанії GSG Towers в Польщі, які частково належали Сергію Таруті. Крім того, вона очолювала кинодистрибьюторскую компанію «Кіноманія», засновниками якої вказані дочки Тарути. На сайті партії «Слуга народу» зазначено, що з квітня 2018 року Буймістер займається консультаціями в сфері альтернативної енергетики та сталого розвитку.

За Людмилу Буймістер проголосувало 16 139 виборців (31,69 %); на другому місці кандидат від партії «Свобода», нардеп Юрій Левченко — 12 336 голосів (24,22 %); на третьому місці Вікторія Пташник від партії «Голос» 4 797 голосів (9,42 %). Це дані ЦВК після обробки 75,49 % протоколів.