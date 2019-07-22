Соколова потрапила в скандал з таксистом-українофобом в Одесі

На українську журналістку Яніна Соколова з образами накинувся таксист в Одесі. Приводом для конфлікту стало україномовність телеведучої.

Про прикрий випадок вона розповіла під час щотижневої онлайн-зустрічі з фанами на YouTube



Соколова зазначила, що вона почала розмову з водієм авто рідною для себе мовою, оскільки в повсякденному житті думає і спілкується виключно так.

«Він спочатку мовчав, а потім сказав: «Шо, фашисти, ми настраждалися через вас?! Тепер буде у нас реванш!». Я кажу: «Ну, я бачу, що ви до кінця не розумієте ситуацію, хто фашист, а хто ні». На що він мені сказав: «Не «бачу», а «бачите». Говоріть, будь ласка, на тій мові, на якому звик говорити народ в цьому місті», – поділилася сумним досвідом спілкування з українофобом журналістка.