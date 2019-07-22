Житель Дніпра отримав три роки в’язниці за коментар в «Однокласниках»

У Дніпрі до позбавлення волі на три роки був засуджений чоловік, який написав обурливий і небезпечний коментар в соціальній мережі «Однокласники».

Мова йде про Юліє Тузове, який ще в 2017 році допомогою вищевказаної соцмережі закликав українців повстати заради приєднання Півдня і Сходу України до Російської Федерації. Чоловік залишив коментар на сторінці спільноти «Дніпро! Вставай». Він розмістив свій заклик під зображенням, що містить такий текст: «Сепаратист — це громадянин України, який виступає проти нацистів, олігархів і злочинців, що захопили владу в результаті державного перевороту».

Щодо Юлія Тузова відразу ж було відкрито кримінальне провадження. Фахівці вивчили написаний ним текст і прийшли до висновку, що він містить прямі заклики до зменшення території нашої країни допомогою приєднання до Російської Федерації. Згідно з Кримінальним Кодексом України за даний злочин можна отримати п’ять років в’язниці з конфіскацією майна. Однак Юлія Тузова засудили до трьох років з випробувальним терміном на один рік. Також зловмисник виплатив понад 6 тисяч гривень процесуальних витрат.