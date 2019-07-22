Педан не готовий пародіювати Зеленського

Український телевізійний ведучий Олександр Педан не виключає можливості в перспективі зробити пародію на нового президента нашої країни Володимира Зеленського.

При цьому він зазначив, що буде готовий на такий крок не скоро. Адже Володимир Зеленський тільки недавно прийшов до влади. Тому пародіювати його на даному етапі було б не зовсім коректно.

Тим більше, що йому довірилися 73% українських громадян. За словами Олександра Педана, пародія можлива тільки в тому випадку, якщо Володимир Зеленський зробить щось категорично неправильно.

Поки ж вищевказаний телеведучий закликає українців максимально підтримати нового гаранта української Конституції. «Справа в тому, що він тільки став президентом, і це може бути не зовсім коректним по відношенню до людини, якого обрали 73% населення. Нехай він спочатку щось зробити, і тоді я забабахаю. А поки що треба підтримувати те, що ми маємо», — каже Олександр Педан.