На російському телеканалі з голівудського фільму вирізали фразу про українців (відео)

У Росії з фільму “Пограбування по-італійськи” вирізали фразу “не можна перти проти українців”.

Про це повідомляє радіо «Говорит Москва».

Користувачі соцмереж помітили, що телеканал СТС вирізав з фільму «Пограбування по-італійськи» фразу про українців.

В оригіналі фільму текст фрази звучить так: «Я усвідомив давно: не можна перти проти природи, тещі і довбаних українців».

Російський телеканал під час показу фільму обірвав фразу після слова «теща».

На радіо «Говорит Москва» повідомили, що звернулися до телеканалу СТС за коментарем, але на момент публікації їм не відповіли.

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