ЦВК опрацювала вже майже 93% електронних протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 92,71% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43,12% виборців, йдеться на сайті ЦВК, повідомляє сайт ЦВК.

“Опозиційна платформа – За життя” набирає 13,03%, “Європейська солідарність” – 8,14%, ВО “Батьківщина” – 8,19%, “Голос” – 5,87%.

Решта партій не долає прохідного п’ятивідсоткового бар’єра. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,01%, у партії “Сила і честь” – 3,8% голосів, “Опозиційного блоку” – 3,06%.

У “Української стратегії Гройсмана” — 2,32%, партії Шарія — 2,24%, ВО “Свобода” — 2,17%.

Нагадаємо, що посли країн “Великої сімки” у своїй заяві назвали дострокові вибори до Верховної Ради України конкурентними.

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