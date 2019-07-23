Медики розповіли, що допоможе швидко відновити печінку

Вчені з Орегонського університету в США провели наукове дослідження, за підсумками якого назвали методи швидкого відновлення печінки. На першому місці у їхньому переліку рекомендацій – відмова від цукру.

За словами авторів роботи, відновити печінку, пошкоджену внаслідок неправильного харчування, лише зменшенням в раціоні жирних страв не вийде. А між тим, шкода, завдана цьому органу, може привести до таких серйозних наслідків, як цироз і навіть рак. Фахівці рекомендують для відновлення печінки повністю змінити раціон, відмовитися від продуктів харчування з високим вмістом цукру, жирів і холестерину. Новий підхід допоможе знизити вагу, поліпшити обмін речовин і здоров’я в цілому. При цьому вчені рекомендують обов’язково збільшити фізичне навантаження.

Фахівці пояснили, що якщо відмовитися від жирної їжі, то можна зменшити вагу, проте оздоровити печінку не вийде, якщо не прибрати з раціону цукор. Орган, що переробляє шкідливі продукти, страждає від запалень, рубців та інших пошкоджень.

Автори дослідження називають отримані дані дуже значимими, оскільки на сьогоднішній день від безалкогольної хвороби печінки страждають до 35 % дорослих. Більш того, цей невтішний діагноз все частіше ставиться дітям.

: wworld.com.ua

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