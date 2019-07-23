«Зеленський двомовний!» У школі Авдіївки збунтувалися проти української мови

У Маріуполі на Донеччині батьки учнів збунтувалися за переходу опорної школи на українську мову.

Більшість батьків, діти яких переходять у 6 і 7 класи, хочуть, щоб навчання залишилося російською. Про це повідомляє ТСН.

Вони аргументують своє бажання тим, що дітям нібито вже пізно переходити на українську мову викладання, оскільки це буде занадто складно.

«Я вважаю, треба виконувати свій статут, який був затверджений ще в 2018 році. Мова – це складова ідентифікації нації, я пояснювала це батькам», – заявила директор 2-ї школи, яку визнали опорної, Оксана Четверикова.

«Вони пишуть скарги у відділ освіти. Вони просять вирішити цей конфлікт і навчатися російською», – додала вона.

Мати школяра Ганна Пастернак при цьому каже, що її дитина розуміє українську, але російською йому зручніше.

«Ми звикли спілкуватися цією мовою, нас виростили наші батьки, і спілкування йде – нам зручно», – зазначила жінка.

«У нас був вибір, йти в український клас або російська. Якщо б ми хотіли в український, ми пішли б в український. Ми не знаємо, що буде завтра. У нас президент двомовний – не думаю, що буде проблема. Російська буде присутній. Якщо в школі українську, будинки російська – я не можу їй пояснити деякі предмети», – сказала мати іншої учениці Анастасія Симонова.

У той же час батьки наполягають, що спочатку потрібно доремонтировать школу і повернутися з іншого приміщення, а вже потім вирішувати мовні питання.

Згідно із законом про державну мову, мову освітнього процесу має бути виключно українська.