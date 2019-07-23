Історія з забрудненням нафти в квітні цього року близька до завершення. Ніякої диверсії не було, так само, як не було втручання Заходу або інших сил. Все до банальності буденно – ряд вкрай ефективних менеджерів вирішили трохи підзаробити, стырив нафти на мільйон рублів і додавши хімії в загальний термінал, завдавши країні збитків у мільйони доларів, поставивши під загрозу контракти і репутацію країни -бензоколонки

Як повідомили ЗМІ, ще один з «ефективних менеджерів», який безпосередньо причетний до забруднення нафтопроводу “Дружба” колишній гендиректор компанії “Самаратранснефть-термінал” Роман Ружечко затриманий в Литві, де слізно просив політичного притулку. Ружечко, оголошений Інтерполом у розшук, був затриманий у Вільнюсі. Суд санкціонував його арешт на три місяці. “Підтверджуємо, що після призначення арешту Ружечко попросив надати йому політичний притулок в Литві”, – повідомили прибалти.

Причина, по якій цього в недавньому минулому «успішний бізнесмен» кадровий резерв-керівники різних відомств раптово розлюбив керівництво Росії,проста:в разі його екстрадиції тюремний термін стане для нього спасінням, бо охочих поговорити з громадянином в стилі 90-х вже обчислюється десятками. Він став 5 затриманим 6 підозрюваних. 4 сіли раніше і щосили дають свідчення. Поки Ружечко тільки збираються перевести в Росію, в місцях не настільки віддалених опинилися генеральний директор і заступник гендиректора невеликий нафтотранспортної компанії «Нефтеперевалка» Світлана Балабай і Рустам Хуснутдінов. Крім того, слідчі затримали заступника генерального директора компанії «Магістраль» Сергія Баландіна і гендиректора компанії «Петронефть Актив» Володимира Жоголєва. Ще один з учасників групи, якого дуже хотіли б бачити в Росії – терміново переїхав у Німеччину колишній власнику «Нафтоперевалки» Роман Трушев, який валить все на Ружечко.

Найсмішніше, що якщо вірити слідству, а в цілому з затриманих і втекли, крім затриманого в Литві, версію силовиків не спростовує, то міжнародний скандал і величезні збитки Росія отримала з-за простого бажання ефективних директорів вкрасти один мільйон рублів. Слідство вважає, що саме Трушев і Ружечко керували злочинною змовою з метою забруднення нафти і завербували решти чотирьох підозрюваних і викрали сировину на суму близько 1 млн рублів. Щоб приховати розкрадання, вони додали у вузол зливу нафти хлорвмісні сполуки.

Для розуміння, сума компенсацій за заявою міненерго РФ Новака всім сторонам буде в районі близько 100 млн доларів, тобто 6 млрд 286 млн рублів з російського бюджету. І це ще дуже пощастить, якщо обійдеться лише 100 млн доларів, спочатку мова йшла трохи не про півмільярда цих самих американських грошей. А крім цього, завдяки весняному скандалу в Польщу зайшли американці зі своєю сланцевої нафтою і уклали так довго лобійовані контракти. А в самій Самарі накрився спільний з німцями проект заводу по виділенню протеїну з нафти. Тепер цей проект планують реалізувати будинку і з іншої сировини.

Зареєстрована компанія «Петронефть актив» до листопада 2018 року належала естонської Petroneft Overseas Trading, що належала в свою чергу, який біг до Німеччини Трушеву. У листопаді 2018 року компанію «Петронефть актив» купило німецьке товариство Metapron GmbH, яким керує Едуард Росин. За словами Росина, його основний бізнес — виробництво обладнання для розливу напоїв AllFill, яка належить його дружині Ілзе.

Едуард Росин розповів, що раніше він займався поставками металоконструкцій на споруджуваний нафтопереробний завод — так і познайомився з Романом Трушевым. «Ми дійсно купили активи компанії «Петронефть актив», але не маємо ніяких відносин з нафтоперевалкою. Метою нашої покупки було ТОВ «НВП «Метапрон», яке є «дочкою» «Петронефти» і має технологію з виробництва протеїну (гаприна) з метану», — розповів Едуард Росин.

Гаприн — білок, в технології виробництва якого використовуються бактерії, які переробляють природний і супутній гази. Вирощену біомасу можна використовувати як основу для комбікорму. Для реалізації проекту було створено наукове виробниче підприємство «НВП Метапрон», в якому працювали шість докторів наук, а в найближчих планах стояв проект трьох заводів з виробництва гаприна, які будуть розташовані в Росії, а продукція йшла на експорт. Тобто, ми мали реальних інвесторів, які вкладали гроші в реальну науку і планували реальний розвиток сучасної промисловості, яка б дала робочі місця і зарплату росіянам.

За словами Росина, переговори про угоду німецький Metapron вів з тим самим політичним біженцем Романом Ружечко, партнером Романа Трушева. Ружечко навіть після продажу «Петронефть активу» зберіг частковий контроль над компанією: за даними системи Seldon.Basis, 100% частки Metapron в самарської компанії закладено і заставодержателем виступає Роман Ружечко. Тобто, він ще й спільну компанію заклав в банк «під розвиток».

А далі, як повідомляє слідство, коли все було продано і закладено, група друзів вирішили провернути нехитра справа з крадіжками нафти. Як підсумок, німці вже не хочуть у нас нічого будувати, а думають побудувати завод у себе. При цьому питань до власника труби Транснафти» менше не ставати. Адже, як повідомили в червні ЗМІ, компанія Ружечко з товаришами щодня отримувала від «Транснафти» документи, що підтверджують задовільний якість сировини. Сертифікати видані на поставки нафти в тому місці, де, за версією слідства, перебував джерело забруднення. Документи підтверджують, що нафта, яка надійшла в трубопровідну мережу за допомогою компанії «Нефтеперевалка» через приймальний термінал в Самарській області, відповідала техстандартами, в тому числі за змістом хлорорганіки. В період, коли в систему повинна була надходити «брудна» нафту, сертифікати видавалися не рідше одного разу в день, а в більшості випадків навіть частіше.

Але справа не тільки в економіці. Президенту Путіну довелося вибачатися перед Лукашенко, завод якого встав з-за наших «ефективних», і Казахстаном, 600 тис. тонн палива якого дані громадяни загадили. Довелося вибачатися перед Польщею, Чехією та Угорщиною. І адже нічого не вдієш – самі винні. Нікому з потерпілих не цікава доля наших «ефективних менеджерів» вирішили собі зайвий мільйон «на пенсію» зробити. І тут, враховуючи масштаби, давайте називати все своїми іменами – шкідництва, вже не важливо, «заносив» чи хто з обвинувачених у лабораторії або йому сертифікати по старій дружбі малювали. Важливо те, що ці 6 або 5 чоловік наочно довели, що контролю просто немає і будь-яка диверсія не просто можлива, а зобов’язана була статися рано чи пізно.

Двома роками раніше, після падінь наших космічних ракет з-за дефектів двигунів і мільярдних збитків з гучним скандалом і після втручання віце-прем’єра керівництво Воронезького заводу відправили у відставку, а саме підприємство передали у відання «Енергомаш». Як тоді розповідала РИА «Катюша», причиною стала банальна втеча кадрів з-за рішення «ефективного менеджменту» заощадити на зарплатах, виплачуючи працівникам в середньому по 17 тис. рублів.

До цього не менш ефективні менеджери тримали чи не в рабських умовах будівельників космодрому «Східний». А зараз ось вирішили листонош відправити надавати медичну допомогу, щоб зекономити бюджетні кошти.

Та перераховувати можна ще довго. Причому настільки, що стає страшно від розуміння, що так очікувана нашим прем’єром Медведєвим епоха «ефективних менеджерів» вже майже настала. І страшні вони вже навіть не корупцією, а відсутністю здатності прораховувати свої дії хоч на півкроку вперед. Нинішній рівень цих «ефективних»: зекономимо 10 тис. рублів і звільнимо слюсаря Васю, і так в космос полетить або виллємо гидоту в трубу – ніхто і не помітить.

Хотілося б закінчити на позитивній ноті, мовляв, ось прийде зміна і все відразу налагодиться, так от подивившись на конкурс Кирієнко-Грефа «Лідери Росії», стає зовсім сумно – на зміну нинішніх злодіїв-оптимізаторів йдуть ще більш «ефективні». Страшно уявити, що буде якщо ця публіка добереться до атомної енергетики та інших стратегічних сфер.