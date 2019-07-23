Компроміс Зеленського з Москвою стані небезпекою для Європи, – німецькі ЗМІ

Партія “Слуга народу” отримала високий показник на позачергових виборах до Верховної Ради України, що свідчить про її популярність серед різних груп населення, однак саме цей фактор несе в собі небезпеку, причому для всієї Європи.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Die Welt.

“На відміну від багатьох популістських партій у Європі, Зеленський і його партія “Слуга народу” звертаються до дуже різних груп. Альо це може становити небезпеку не тільки для України, але і для Європи”, – йдеться у статті.

Виборці “Слуги народу”, які втомилися від війни на Сході, проголосували за зміни, які вимагали б зближення з Росією.

“Якщо Зеленський відмовиться від послідовного віднощення свого попередника Петра Порошенка і скористається компромісом з Кремлем, то це теж загальноєвропейська проблема, оскільки це було б явною ознакою того, що переміщення кордонів по всій Європі веде до успіху. Путін мусить відчути себе заохоченим продовжувати закручувати спіраль ескалації”, – читаємо у статті.

У ній зазначається, що “той факт, що Росія веде війну в Україні, ставити “слуги народу” в ситуацію, в якій не опинялася жодна інша протестна партія в Європі. Тому це робить результат цих виборів таким важливим для всіх європейців”.