У Києві п’яні водії обох авто посварилися прямо на проїжджій частині

У Києві на перехресті вулиць Тупикова і Голего двоє водіїв “знайшли один одного” на дорозі.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

За даними правоохоронців, вони обидва перебували в нетверезому стані.

“На перехресті вулиць Тупикова і Голего сталася незвичайна ДТП. Водій автомобіля Toyota зупинився на червоне світло світлофора, а коли включився зелений – почав рух та скоїв зіткнення з автомобілем Chrysler, який зупинився попереду і намагався зробити поворот наліво. Незвичайним у цьому ДТП є навіть не те, що прибувши на місце події, патрульні виявили в обох учасників ДТП явні ознаки алкогольного сп’яніння, а причини чому вони сіли за кермо”, – йдеться в повідомленні.

У салоні автомобіля Toyota був один тверезий пасажир з посвідченням водія, але за кермо його не пустили товариші. Пасажир розповів, що спочатку за кермом повинен був їхати саме він, адже вони святкували день народження водія автомобіля і він спеціально не пив, щоб всіх розвести по домівках. Коли ж вони зібралися їхати додому – іменинник повідомив, що сам всіх розвезе, тому що не боїться ні патрульних, ні відповідальності.

Водій Chrysler вважав, що алкоголь, який він вживав ще ввечері, вже вийшов, адже в інтернеті написано, що пиво виводиться через кілька годин.

На обох водіїв патрульні склали протоколи.