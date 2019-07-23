«П’яні в непотріб!» Під Києвом дівчата влаштували бійню з лікарями швидкої

У Боярці (Київська область) поліція застосувала сльозогінний газ до двом неповнолітнім, які неадекватно себе поводили.

Відео з інцидентом розмістив у Facebook «Київ Оперативний». Відзначається, що, судячи по зовнішньому станом, обидві дівчини були сильно п’яні.

«У Боярці правоохоронці викликали медиків до автомобіля, в якому валялися дві малолітні подружки. Обидві п’яні в непотріб. Чомусь дівчата вирішили, що саме медики – їх головна проблема в житті, а тому хаотично підбігали і били їх», – сказано в повідомленні.

На записі показано, що дівчата підбігають до лікарів швидкої допомоги, намагаючись їх вдарити. Щоб заспокоїти розбушувалися, неповнолітніх поліція застосувала спецзасоби – газовий балончик.

«Закінчилося все тільки тоді, коли один з правоохоронців дав понюхати «майбутнім мамам» газовий балончик», – зазначено в інформації.

Обережно, на відео присутня нецензурна мова: