ЦВК опрацювала понад 92% протоколів: у трійці лідерів відбулися зміни

Центрвиборчком обробив вже майже 93% бюлетенів. Про це свідчать офіційні дані на порталі ЦВК.

Перше місце продовжує займати політична партія «Слуга народу». Їм віддали свої голоси 43,11% українців. На другому місці розташувалася політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», за них проголосували 13,03% виборців.

На третє місце вирвалася «Батьківщина» Юлії Тимошенко з результатом в 8,18%. З невеликим відривом далі йде партія п’ятого президента України Петра Порошенко «Європейська Солідарність» з 8,15%.

Замикає п’ятірку лідерів партія співака Святослава Вакарчука «Голос». За них свої голоси віддали 5,87% виборців.