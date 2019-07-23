Філарет розповів про шанс стати главою РПЦ і реакцію Путіна

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет у 1991 році мав шанси стати главою Російської православної церкви, проте програв у конкуренції з майбутнім патріархом Алексієм.

Про це він розповів в інтерв’ю “Сьогодні“.

За словами Філарета, за кандидатуру Алексія виступало КДБ, а за нього – Політбюро ЦК КПРС.

“Я був обраний місцеблюстителем на засіданні Священного синоду таємним голосуванням. І цього ніхто не чекав! Тому що КДБ обрала місцеблюстителем і патріархом Алексія (Рідігера), а синод таємним голосуванням обрав мене. Це було для всіх несподіванкою. Тобто домовлялися, що буде Олексій, а ставши Філарет. Альо потім почалася “робота” КДБ і вмовили архієреїв в результаті голосувати за митрополита Алексія (Рідігера)… Сталося так, як вирішив КДБ. Хоча Політбюро ЦК КПРС робило ставку на мене, як я потім дізнався в кулуарах. Тобто ставлеником від КДБ був Олексій, а від Політбюро був я”, – говорити Філарет.

Пізніше, за словами почесного патріарха, президент РФ Володимир Путін шкодував про вибори глави РПЦ і говорив: “Ми помилилися, обравши Алексія патріархом. Треба було вибирати Філарета. Якби Філарет був обраний, Україна була б наша”.