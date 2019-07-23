У «Слуги народу» не буде людей, які працюють на олігархів, — Разумков

Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков підкреслює, що в ній не буде людей, які будуть працювати на олігархів.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV у понеділок.

«В нашій політичній силі не буде жодної людини, яка буде працювати на олігархів. Якщо хтось буде працювати на олігархів, то він не буде в нашій політичній силі, і це я розцінюю як корупцію, як порушення виборчого законодавства. І я хочу вас запевнити, що не буде індульгенції для своїх, всі будуть відповідати в рамках чинного законодавства», — сказав він.