Українці відпочиватимуть три дні поспіль у серпні: дати

Українці отримають один додатковий вихідний в останній місяць літа 2019 року. Такі дані міститися в постанові Кабміну № 7, затвердженому 10 січня 2019 року.

Так, в серпні буде 21 робочий день і 10 вихідних. Це на один вихідний більше, ніж у звичайний місяць.

Українці зможуть один день «пропустити роботу» у зв’язку із святкуванням Дня Незалежності України. Щороку його відзначають 24 серпня.

Відповідно, для всіх громадян буде три вихідних поспіль — 24, 25 та 26 серпня. Також відомо, що передсвятковий день (23 серпня) може бути скорочений на одну годину, на розсуд роботодавця.