«Козел відпущення»: експерт розповів, на яку посаду мітить Порошенко

Лідер ЄС продовжує тримати хорошу міну при поганій грі, підкреслив Віктор Небоженко.

Найголовнішим завданням екс-президента Петра Порошенка в новому парламенті є його політичне виживання, вважає політолог, директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко.

«Він (Порошенко — ред.) прекрасно розуміє, що зараз у нього найголовніша політична завдання зробити так, щоб парламентська більшість першим своїм рішення не здало його прокуратурі», — пише експерт у колонці на Главреді.

На його думку, залишаючись «прекрасним актором», Порошенко продовжує тримати хорошу міну при поганій грі.

«Але і у Слуги народу є бажання зробити його священної жертвою – козлом відпущення. Населення готове пропускати все інше, але особистість Порошенко, який п’ять років був царем, для електорату Слуги народу, а їх 44 відсотки, дуже важлива», — зазначив політолог.

Небоженко підкреслив, що за його інформацією, Порошенко веде переговори про те, щоб зайняти посаду голови Нацбанку.

«Відкрию вам таємницю — зараз він пропонує себе на цю посаду, а не збирається бути ніяким генпрокурором або прем’єр-міністром. Він дійсно добре знає банківська справа, і разом з Валерією Гонтарєвої поглумилися над українськими банками, у загальному розбирається в цьому. Але як все складеться, залежить від переговорів», — підкреслив експерт.

Разом з тим він відкинув можливість досягнення домовленостей між Європейською солідарністю і Слугою народу.

«Це буде суперечити партії Порошенка, яка збудована з тих 23 відсотків, які голосували за нього на президентських виборах. І ці люди глибоко ображені перемогою Володимира Зеленського — вони ображені тим, що сильний, великий, жадібний, вольова, розумна Порошенко програв якомусь Слузі народу. Тому не зрозуміють Петра Олексійовича, якщо він вступить в любовний контакт з партією нового президента», — додав політолог.