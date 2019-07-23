Як боти сприяють розвитку бізнесу

Спочатку боти вміли лише модерувати чати і проводити вікторини, потім вони еволюціонували в голосових помічників, а тепер перетворилися в ідеальних співрозмовників і персональних стилістів. Деякі ритейлери вже їх успішно інтегрували в свій бізнес

Боти — це програми, призначені для автоматизації бізнес-процесів. Серед них зустрічаються особисті асистенти, боти-промоутери, боти служби технічної підтримки, чат-боти і ще маса різновидів бездушних механічних співрозмовників, готових у будь-який момент допомогти вам вирішити яку-небудь проблему. Чат-боти використовуються для інформаційного взаємодії з великими групами користувачів: вони полегшують комунікацію між клієнтом і постачальником товарів, здійснюючи обмін повідомленнями або в голосовому режимі, або як стандартизовану онлайн-бесіду.

Програму-бота намагалися зробити ще в середині XX століття. У 1960-х роках професор Джозеф Вайзенбаум з Массачусетського технологічного університету написав програму ELIZA — вона стала прообразом сучасних ботів. Першого в світі електронного помічника в середині 90-х придумав американський програміст Майкл Молдниг. Програму назвали Джулія, і вона вміла читати та аналізувати написаний Майклом текст. З поширенням інтернету на початку «нульових» ботів стали активно використовувати в мережевих вікторинах, для модерації форумів і цензурування чатів.

Потім боти перетворилися у персональних голосових помічників: у Apple з’явилася Siri, у Microsoft — Cortana. У 2014 році Amazon інтегрував помічника Alexa в розумну колонку Amazon Echo, а в 2016 році Google представила Google Assistant.

У 2017 році кількість щоденних користувачів WhatsApp превысиломиллиардную позначку. Новий швидкозростаючий канал комунікації привернув увагу маркетологів, бізнесменів та інвесторів — виявилося, що їхня аудиторія активно мігрує з соціальних мереж та електронної пошти, системи миттєвого обміну повідомленнями. Цей ідеальний консультант міг працювати цілодобово 365 днів у році, дотримуючись самі строгі стандарти обслуговування і не піддаючись змінам погоди або настрою. Залишалося тільки привчити своїх клієнтів користуватися чат-ботами.

Сьогодні програми-боти є практично у кожного великого продавця товарів або послуг — від продуктових ритейлерів до банків і стільникових операторів. Боти-відповідають на запитання, допомагають з вибором товару, ініціюють зворотний зв’язок від операторів, збирають відгуки і в кінцевому рахунку покращують сервіс. Найпоширеніший приклад — голосове меню будь-якого оператора мобільного зв’язку. У 2018 році агентство Mindshare UK опублікувало дослідження Humanity In The Machine: за статистикою лояльність споживачів ботам оцінюється як «вище середньої» — 63% людей не проти спілкування з штучним інтелектом, якщо це допоможе їм ефективно вирішити їх проблему. Але до виняткової довіри ще далеко: 79% опитаних хочуть бути впевненими в тому, що за кожним ботом спостерігає людина і що він у будь-який момент може втрутитися в діалог споживача і штучного розуму.

Проблема в тому, що навіть самі компанії не завжди довіряють ботам, від яких залежить їхній бізнес. Чим глибше в структуру компанії впроваджено бот, чим більшою інформацією він має в своєму розпорядженні, тим більше у нього конверсія. Існують технології, що дозволяють боту провести клієнта від початкового запиту і вибору товару до оплати та оформлення доставки. Для цього бот повинен мати доступ до статистики продажу, індивідуальним профілем клієнта, його історії придбань і особистих даних. Багато компаній побоюються надавати боту таку свободу дій, тому що бояться витоку інформації. Однак приклад лідерів ринку — H&M, Spring або Sephora — показує, що гра варта свічок: ці гіганти ринку давно і дуже успішно використовують ботів для допомоги людям покупцям.

Один з найбільших б’юті-ритейлерів, французька Sephora, однією з перших почала активне використання чат-ботів. У 2016 році компанія представила споживачам багатофункціонального бота, який допомагав клієнтам визначитися з вибором товарів, відповідав на запитання і давав поради по догляду за шкірою, допомагав з підбором макіяжу і розповідав, як правильно його застосовувати. По суті бота було відразу два: Sephora Reservation Assistant допомагав забронювати вибрані товари в найбільш зручному для себе магазині мережі, і Sephora Color Match, створений на платформі Facebook Messenger, здатний підібрати косметику за потрібною покупцеві кольором. Інновація принесла Sephora 11%-й ріст кількості «зарезервовані» продуктів, а також призвела до збільшення середнього чека в онлайні до $50.

Тоді ж запустив свого чат-бота H&M. Віртуальний менеджер з’ясовував у клієнта, який предмет одягу його зараз цікавить, справлявся стильових і колірних перевагах, після чого пропонував цілий ряд найбільш підходящих варіантів і перенаправляв на відповідні сторінки каталогу. Перша версія програми була недосконала: бот не вмів виправляти помилки і гнучко змінювати рекомендації, але за короткий час штучний інтелект перетворився в авторитетного експерта в області моди і стилю. Сьогодні бот збирає всю статистику покупок в мережі H&M і видає свої рекомендації виключно на основі уподобань, рекомендацій та відгуків реальних покупців.

Ще одним амбасадором бот-руху стала компанія Spring, чий бот працює на платформі Facebook Messenger. Spring Bot — це онлайн-консьєрж-сервіс для споживачів продукції топових брендів haute-couture, таких як Balenciaga, Givenchy, Lanvin. Бот веде з кожним клієнтом індивідуальну бесіду. Вона починається з вишуканого привітання, після чого віртуальний помічник цікавиться, який товар сьогодні необхідний, в якому ціновому діапазоні людина готова розглядати пропозиції. Покупець може тут же зробити покупку — бот прийме оплату, надішле електронний чек і обговорить умови доставки.

Статистика розвитку чат-ботів на сьогодні виглядає щонайменше життєствердно: вони є найбільш перспективним каналом комунікації в онлайн середовищі. За оцінкою Grand View Research, в 20018 році світовий ринок ботів оцінюється в $20-210 млн. і постійно зростає. За прогнозами дослідників, до 2025 року його обсяг перевищить $1 млрд. У Росії ситуація схожа: за станом на 2018 рік обсяг ринку ботів, інтелектуальних помічників, за даними Just Al, становить 524 млн рублів, але вже до 2023 року він зросте до 33 млрд рублів.