Військовий літак Росії увірвався в Південну Корею: винищувачі відкрили вогонь

Літак повітряних сил Росії порушив повітряний простір Південної Кореї. В результаті винищувачі південнокорейських ВПС підняли по тривозі, вони зробили попереджувальні постріли.

Про це заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає агентство Ренхап. Повідомляється, що військовий літак Росії двічі перебував у повітряному просторі Південної Кореї.

Інцидент стався над Японським морем. Всього літак пробув над Південною Кореєю шість хвилин.

Пізніше в Росії прокоментували «сутичку», звинувативши льотчиків Південної Кореї в непрофесіоналізмі.