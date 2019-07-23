Увірвалися вночі в будинок: У Дніпрі чоловіки в балаклавах напали на жінку та її онука

Вночі 22 липня в приватний будинок, розташований в Дніпрі на вулиці Молодіжній, увірвалися двоє чоловіків у балаклаві. Шум розбудив господиню — і вона вийшла подивитися, що відбувається. У цей момент невідомі напали на неї.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Інцидент стався близько 2:00.

Чоловіки в балаклавах почали бити жінку, вимагаючи дати їм гроші. В цей момент до кімнати увійшли двоє онуків-підлітків і увагу злочинців переключилася на них. Один з нападників вдарив 15-річного хлопчика, а потім, разом зі спільником, втік через вікно у ванній кімнаті. Постраждалим викликали швидку допомогу, проте госпіталізація їм не знадобилася.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та кінологів. Правоохоронці будуть з’ясовувати деталі того, що сталося і шукати нападників.