Кабмін призначив нового в.о. голови ГФС

Денис Гутенко обіймав посаду директора департаменту націлювання та управління митними ризиками ГФС.

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби України Дениса Гутенко. Розпорядження уряду від 17 липня №556-р напередодні було опубліковано на сайтеправительства.

Відзначається, що Денис Гутенко приступає до виконання обов’язків з 23 липня. До цього призначення Гутенко обіймав посаду директора департаменту націлювання та управління митними ризиками ГФС.

Нагадаємо, 17 липня Кабмін звільнив в.о. голови ГФС Олександра Власова. Він написав заяву на звільнення на вимогу президента Володимира Зеленського 14 липня. Глава держави пояснив це тим, що Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях, а лише відправив їх у відпустку. Чиновників звинувачували в незадовільної боротьби з контрабандою на кордоні.