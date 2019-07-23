Зброю, з якої смертельно поранили 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, досі не знайдено, — ДБР

В той же час вже четвертого підозрюваного у справі про вбивство 5-річного хлопчика обрали запобіжний захід

Зброя, з якої був смертельно поранений 5-річний Кирило Тлявов 31 травня в Переяславі-Хмельницькому Київської області, досі не знайдено. Про це 112.иасообщили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

«Станом на 17.07.2019 зброю, з якої смертельно поранений 5-річний Кирило Тлявов в Переяславі-Хмельницькому, не виявлено», — повідомили в ГБР.

У свою чергу глава МВС раніше повідомляв, що смертельний постріл був зроблений не з табельної зброї поліцейських, а з рушниці. Дружину одного з поліцейських підозрювали у переховуванні знаряддя злочину.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року в Переяславі-Хмельницькому 5-річний Кирило Тлявов у дворі свого будинку отримав вогнепальне поранення голови і відкриту черепно-мозкову травму. Після поранення Кирила доставили в Київ для лікування у нейрохірургічному центрі. На третій день хлопчик помер.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних — нетверезих поліцейських поза службою, без табельної зброї.

Керівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київської обл. відсторонили від виконання службових обов’язків. Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов подав у відставку. Замість цього його призначили головою поліцейських у складі ООС.

Голосіївський районний суд відправив під двомісячний арешт двох підозрюваних поліцейських, а через деякий час — третього і четвертого підозрюваних у причетності до скоєння злочину.