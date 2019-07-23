Заступник директора Харківського бронетанкового заводу відсторонений після корупційного скандалу

Заступника директора і головного інженера Харківського бронетанкового заводу Ігоря Якименко, якого підозрюють у фіктивних закупівлі військового обладнання на 9,7 мільйона гривень, відсторонили від посади.

Рішення про відсторонення 17 липня прийняв Солом’янський районний суд в Києві. Воно опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

“Усунути підозрюваного від посади першого заступника директора — головного інженера державного підприємства “Харківський бронетанковий завод” [ХБТЗ] строком до 5 серпня 2019 року”, — сказано в документі.

Як повідомлялося, 16 липня екс-директор Олександр Глушко вийшов на свободу під заставу в розмірі 450 тисяч гривень, а першого заступника директора ХБТЗ Ігоря Якименко звільнили на поруки.

Якименко та Глушко підозрюють у фіктивних закупівлі військового обладнання, а саме — прицілів-далекомірів.

Слідчі встановили, що з 2014 по 2016 роки Харківський бронетанковий завод уклав договори з чотирма приватними підприємствами про закупівлю комплектуючих до військового майна. Підприємства нібито поставили заводу 49 нових прицілів-далекомірів, за які той заплатив майже 57 мільйонів гривень.

Як з’ясували фахівці, приціли фактично не були поставлені на завод. Десять з них були зняті з військової техніки і ще один, який значився як новий, вважався дефектним. Кожна така “закупівля” одного разу завдала шкоди бюджету України в розмірі більше мільйона гривень. Всього незаконна діяльність Харківського бронетанкового заводу обійшлася державі в 9 700 000 гривень.