На Львівщині скоєно розбійний напад на будинок члена наглядової ради цукрового заводу

У Львівській області невстановлені особи скоїли розбійний напад на будинок, який належить члену наглядової ради одного з місцевих цукрових заводів. В момент нападу в домі перебували його дружина та діти. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Напад стався в ночі. 5 невстановлених чоловіків в масках проникли на територію домоволодіння, побили та зв’язали охоронця. Після чого нападники проникли до будинку де напали на господиню та її дітей (син та доньку 2012 року народження). Зловмисники зв’язали їх та зачинили у підвалі. Після чого зловмисники заволоділи грошима, травматичним пістолетом та зникли з місця вчинення злочину.

Поліція розпочала досудове розслідування за кваліфікацією ст. 187 КК України (розбій).