За 2018-19 сезон котирування м’яса ВРХ та свинини виявилися в мінусі

За 2018-19 сезон котирування м’яса ВРХ та свинини втратили вартість різною мірою. Котирування м’яса в живій вазі до початку сезону оцінювалися в 1,0673 долара за фунт і піднімалися з короткими перервами аж до початку березня, коли вони зайняли 1 березня максимальну позицію в цьому маркетинговому році на позначці 1,2955 долара за фунт. Але потім пішов різкий спад, а з середини квітня майже безперервний майже до кінця червня, до 1,0223 долара за фунт на 21 червня.

Інша динаміка у м’яса ВРХ на відгодівлі (телятини). Вартість телятини рухалася хвилеподібно. Перший пік вартості цього м’яса припав на кінець вересня – початок жовтня, який закінчився падінням. Другий ціновий максимум і найвищий у сезоні припав на квітень — 1,6068 долара за фунт на 19 квітня. Потім знову ще більш різкий спад і за короткий час це м’ясо досягає мінімуму вартості в сезоні вже до 31 травня — 1,3313 долара за фунт. Далі телятина йде вгору, але недалеко.

Котирування м’яса свинини почали сезон з позначки 0,7645 долара за фунт на стадії різкого зниження. Воно було пов’язане з введенням Китаєм відповідних мит на ввезення американської свинини. Падіння тривало, потім довго залишалося на мінімальних рівнях майже все літо. Найнижчий показник — 0,5043 долара за фунт на 31 серпня. Тільки у вересні це м’ясо стало відновлювати свою вартість, періодично повертаючись вниз. Тільки в кінці лютого почався справжній підйом котирувань свинини аж до максимуму в 0,9898 долара за фунт на 5 квітня. Але потім до кінця сезону свинина знову знижувалася.

У першому півріччі 2018-19 сезоні котирування м’яса ВРХ у живій вазі підвищилися з 1,0673 до 1,2418 долара за фунт, котирування телятини опустилися з 1,5132 до 1,4688 долара за фунт, а котирування свинини знизилися з 0,7645 до 0,6065 долара за фунт. У другій частині сезону ВРХ в живій вазі впали до 1,0435 долара за фунт, телятина втратила ще вартість до 1,3685 долара за фунт, а свинина зросла до 0,76 долара за фунт.

В результаті в 2018-19 сезоні м’ясо ВРХ у живій вазі опустилося з 1,0673 до 1,0435 долара за фунт або на 2,2%. М’ясо ВРХ на відгодівлі знизилося з 1,5132 до 1,3685 долара за фунт або на 9,6%. Свинина впала з 0,7645 до 0,76 долара за фунт або на 0,6%, — передає агентство «КазахЗерно.kz».

За останній місяць сезону в червні котирування м’яса ВРХ і м’яса свинини на біржі СМЕ розійшлися в різних напрямках. При цьому свинина провалилася досить далеко вниз. І це після значного падіння в травні. Котирування ВРХ, навпаки, відіграли частину травневого зниження, але далеко не зовсім.

У першій половині червня котирування м’яса ВРХ на біржі СМЕ частково відновили вартість, яку втратили в значному обсязі в травні, а котирування м’яса свинини продовжили падіння, при цьому високої пропорції. З 31 по 7 червня м’ясо ВРХ в живій вазі зросло до 1,033 долара за фунт, м’ясо телятини до 1,3753 долара за фунт, а м’ясо свинини знизилося до 0,8335 долара за фунт.

У другій половині червня котирування м’яса ВРХ та свинини продовжували рухатися в тому ж напрямку, як і на початку місяця. Котирування ВРХ підвищилися, але в меншій прогресії. М’ясо в живій вазі додало до вартості менше відсотка. Котирування свинини здали вниз, але вже не так різко.

Всього в червні м’ясо ВРХ в живій вазі зросло з 1,0308 до 1,0435 долара за фунт або на 1,2%. М’ясо ВРХ на відгодівлі піднялося з 1,3313 до 1,3685 долара за фунт або на 2,8%. Свинина впала з 0,8593 до 0,76 долара за фунт або на 11,6%.