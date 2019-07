Інуїти канадської Арктики генетично відрізняються від всіх інших людей

Проживши в географічній ізоляції протягом тисячоліть, інуїти Нунавика — корінне населення канадської Арктики — знайшли унікальний геном, пристосований до життя в умовах екстремального холоду на дієті з високим вмістом жирів.

Згідно статті, опублікованій в журналі «Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States», їх найближчими родичами є палеоэскимосы, які жили в Арктиці в повній ізоляції більше 4000 років і вимерли 700 років тому.

Судячи з їх геному, предки нунавикских інуїтів прибули з Європи близько 11 000 років тому, відокремившись від гренландських інуїтів приблизно за 10 500 років до нинішнього часу.

Протягом тисячоліть ця популяція мігрувала з заходу на схід Канади, туди, де вони зараз проживають, а потім пережила генетичний зрушення, майже не змішавшись з оточуючими народами.

Як дослідили геном інуїтів

Досі генетичне походження цієї популяції, що складається з приблизно 3000 особин, було погано вивчено, оскільки ескімоси живуть далеко від науково-дослідних центрів.

Вчені з Університету Макгілла (Канада) проаналізували генетичні характеристики 170 добровольців-інуїтів з Нунавика, регіону Північного Квебеку.

Дослідники визначили, що геном канадських інуїтів — унікальний. Його особливості дуже корисні для адаптації до способу життя в екстремальному холоді. Однак це також означає, що інуїти можуть піддаватися більшому ризику певних захворювань, якщо вони перейдуть на яку-небудь іншу дієту і спосіб життя.

Одним з прикладів є їх схильність до серцево-судинних захворювань і схильність до аневризмам мозку.

Ізольовані групи населення, які живуть у різних частинах світу, часто практично не представлені в генетичних дослідженнях. Розуміння їх генетичної структури допоможе медичним експертам надавати їм більш якісні послуги.

