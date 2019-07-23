Інуїти канадської Арктики генетично відрізняються від всіх інших людей

Проживши в географічній ізоляції протягом тисячоліть, інуїти Нунавика — корінне населення канадської Арктики — знайшли унікальний геном, пристосований до життя в умовах екстремального холоду на дієті з високим вмістом жирів.
Згідно статті, опублікованій в журналі «Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States», їх найближчими родичами є палеоэскимосы, які жили в Арктиці в повній ізоляції більше 4000 років і вимерли 700 років тому.
Судячи з їх геному, предки нунавикских інуїтів прибули з Європи близько 11 000 років тому, відокремившись від гренландських інуїтів приблизно за 10 500 років до нинішнього часу.
Експрес-інформація по країні
Канада – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Оттава
Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)
Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)
Офіційні мови: англійська, французька
Релігія – християнство
ІЛР – 0,913 (9-я в світі)
ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)
Валюта – канадський долар
Межує з США
Протягом тисячоліть ця популяція мігрувала з заходу на схід Канади, туди, де вони зараз проживають, а потім пережила генетичний зрушення, майже не змішавшись з оточуючими народами.
Як дослідили геном інуїтів
Досі генетичне походження цієї популяції, що складається з приблизно 3000 особин, було погано вивчено, оскільки ескімоси живуть далеко від науково-дослідних центрів.
Вчені з Університету Макгілла (Канада) проаналізували генетичні характеристики 170 добровольців-інуїтів з Нунавика, регіону Північного Квебеку.
Дослідники визначили, що геном канадських інуїтів — унікальний. Його особливості дуже корисні для адаптації до способу життя в екстремальному холоді. Однак це також означає, що інуїти можуть піддаватися більшому ризику певних захворювань, якщо вони перейдуть на яку-небудь іншу дієту і спосіб життя.
Одним з прикладів є їх схильність до серцево-судинних захворювань і схильність до аневризмам мозку.
Ізольовані групи населення, які живуть у різних частинах світу, часто практично не представлені в генетичних дослідженнях. Розуміння їх генетичної структури допоможе медичним експертам надавати їм більш якісні послуги.
За матеріалами Independent
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