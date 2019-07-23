Скрипін і В’ятрович влаштували жорстку перепалку

Український журналіст Роман Скрипін та директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович посперечалися в мережі через підсумків позачергових виборів у Верховну Раду.

Приводом для конфлікту став пост Скрипіна на його сторінці в Facebook, в якому він зрадів тому факту, що багато нардепів-«старожили» не потрапили до нового скликання парламенту.

«Ви не пробували не крити х*ями поганих виборців, а длубатися в собі і дати відповідь, чому сталося так, що вас впевнено покатали? Цей пост заряджений на позитив для депутатів Ради VIII скликання. Ну ось реально, я читаю про «всепропало» і «виборець *банулся». А особисто я регочу. Тому вам показали ваше місце. І якщо ви не зробите роботу над помилками, то вітаю в селі П*здюшаны! Що мені подобається, це найбільше надбання Майдану – зачистити все до стану Tabula Rasa. Так, не розраховане, підсвідоме. Але – необхідне», – написав журналіст.

Однак В’ятрович в коментарях зазначив, що насправді ситуація виглядає як Tabula Russia (Росія), натякнувши на прихід до влади проросійських реваншистів.

Після цієї ремарки дискусія між директором УІНП, який балотувався у Верховну Раду від «Європейської солідарності», і Скрипіним стала ще гострішою.

«Я не думав, що вас так зачепить програш на виборах. Tabula Rasa або Tabula Russia це поки нам невідомо», – огризнувся на слова В’ятровича журналіст.

У свою чергу той також не змовчав на його колючість. «Я не думав, що вас так засліпить перемога «зелених», – написав В’ятрович

Однак Скрипін заперечив опоненту, заявивши, що не є виборцем «Слуги народу», тому його точно нічого не сліпить.