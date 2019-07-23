Генеральний секретар Ради Європи привітав «Слугу народу» з перемогою на виборах

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав політичну силу президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» з перемогою на дострокових виборах у Верховну Раду.

Відзначається, що Турбйорн Ягланд написав привітання у своєму Twiitter.

«Браво президенту Зеленському і його партії „Слуга народу“», — зазначив він.

За словами генерального секретаря Ради Європи, ці парламентські вибори створюють нову надію для України.

«Не корумповані інститути, яким люди можуть довіряти, — це шлях до суверенної української держави», — додав він.