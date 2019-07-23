Успіхи «Слуги Народу» починають лякати навіть Коломойського

Як повідомляє телеграм-канал paradox _friends такий хороший результат Володимира Зеленського та його команди на парламентських виборах (зокрема, в мажоритарних округах) виявилася для Ігоря Коломойського не настільки приємним сюрпризом, як попередня.

Коломойський все планував інакше і виходячи зі своїх планів діяв.

Зокрема, спровокував конфлікт Льовочкіна і Колеснікова (ми раніше

писали про це і увійшов своїм «Відродженням» у виборчий проект «Опозиційний блок» (вже відокремилася від «Опозиційної платформи), який успішно провалився.

Провал ПРО успіх СН – це взагалі не в планах Коломойського. Він розраховував на рейтинг «Слуги» приблизно в 30% і міркував, який формат коаліції і з ким кращий для «Слуги народу».

Коаліційний уряд – це противаги і обмеження для Зеленського та додаткові важелі впливу для Коломойського. Чим слабкіше президент – тим більше він залежить від свого (попереднього) покровителя.

Коломойський планував, що у нього з’являться можливості для торгу з іншими олігархами-політичними інвесторами, начебто Ріната Ахметова,

Дмитра Фірташа або Віктора Пінчука. Але йому гріх скаржитися, наприклад, у власника «Шахтаря» справи йдуть ще гірше.

Підсумки парламентської кампанії дають шанс Зеленському не тільки сформувати однопартійний, свою більшість у парламенті, а потім і уряд, але і сформувати повноцінне рівновіддаленість від

олігархів.

Автор: Ігор Шадов