Переваги та технічні особливості двотижневих контактних лінз

Недосвідчені в питаннях офтальмології люди впевнені, що м’які контактні лінзи розрізняються тільки по оптичній силі (одні підходять для людей із зором 2, інші — із зором +3 тощо). Насправді, різноманітні категорії МКЛ поділяються на групи, залежно від різних показників. А однією з найважливіших характеристик є термін носіння. На ринку можна в широкому асортименті знайти одноденні, тижневі, двотижневі, місячні, квартальні, піврічний і навіть річні лінзи. Все залежить від того, яку суму користувач готовий видати за МКЛ, як часто потрібна корекція схеми оптики, а також з якою оптикою користувачу комфортно звертатися. В каталозі інтернет-магазину ОПТИК-ФРІ ви знайдете найякісніші зразки офтальмологічних товарів за доступною вартості. Зокрема, в каталозі з посиланням можна ознайомитися з двотижневими лінзами, ціна яких гарантовано приємно вас здивує. Поспішайте вибрати оптику кращого якість за доступною вартості, з оперативною доставкою за адресою в будь-якому населеному пункті. Ми з нетерпінням чекаємо вашої заявки або телефонного дзвінка і впевнені у взаємовигідній співпраці. Щоб двотижневі лінзи купити в один клік, достатньо лише заповнити стандартну форму на сайті.

Переваги та технічні особливості двотижневої оптики

М’які контактні лінзи на два тижні відрізняються деякими перевагами, завдяки яким завоювали величезну популярність на світовому ринку. В тому числі, і на території Росії. Якщо раніше виробництво МКЛ було пов’язане з безліччю труднощів, у зв’язку з чим комплект лінз міг коштувати ціле стан, в наш час кожен бажаючий може дозволити собі придбання двотижневих контактних лінз. Ціна пари безпосередньо залежить від цінової політики постачальника і виробника, але в цілому не перевищує допустимих значень. У будь-якому випадку, стаючи клієнтом інтернет-магазину ОПТИК-ФРІ, ви можете розраховувати на надання будь-якого товару по самій вигідною вартості. Що до переваг МКЛ двотижневого носіння, можна виділити наступні особливості:

Завдяки виготовленню з якісних і міцних матеріалів (полімерів на основі силікону), чудово витримують механічні дії. Зокрема, багаторазове їх надягання і зняття ніяк не відбивається на структурі і функції пристрою;

Не створюють дискомфорту і абсолютно нечутливі під час носіння. Це вигідно відрізняє їх від квартальних лінз і моделей піврічного або річного використання (які з причини високої щільності іноді заподіюють дискомфорт);

Відсутність необхідності в покупці дорогих засобів по догляду. Все, що необхідно для щасливого носіння двотижневих лінз — контейнер і базовий розчин для зберігання. Також бажано придбати зволожуючі краплі, але і без них можна обійтися. Таким чином, спектр супутніх товарів зводиться до мінімуму;

Можливість щомісячної корекції при необхідності. Це дуже важливо для людей, чий зір інтенсивно змінюється.

Як бачите, існує безліч причин придбати двотижневі м’які контактні лінзи. У тому числі, їх вартість цілком доступна — особливо, якщо порівнювати з одноденними моделями.

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