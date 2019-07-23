Повінь – зміна системи

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Що не так з Glovo: у Києві кур’єри вийшли на протест

23.07.2019

22 липня під офісом компанії Glovo на вулиці Старонаводницькій, що на Печерську, протестували кур’єри, які вимагали поліпшити умови праці, повідомляє Політична Критика.

Близько 25 протестувальників, що приїхали на акцію на велосипедах і мопедах, висловили незадоволення новою системою нарахування бонусів. Для багатьох нова система унеможливлює здійснення доставки в якості підробітку.

Компанія Glovo обіцяє заробіток до 20 тисяч гривень на місяць. Однак один із протестувальників пояснює, що насправді це – мало ймовірно.

Взятися за доставку коштує 17 гривень, ще 5,50 грн – за кожний кілометр. Але головна складова заробітку – бонуси. За 10 доправлених замовлень на тиждень додатково нараховують 400 гривень, за 20 – 900 гривень, а за 70 – 4200 гривень.

Відтепер бонуси за 10 замовлень скасовують, а задля найбільшого бонусу в 5000 гривень слід доставити 100 замовлень.

При цьому, в середньому на доставку одного замовлення витрачається 45 хвилин. За словами кур’єра, для виконання 100 замовлень потрібно працювати по 11 годин на день без вихідних – за умови, якщо замовлення надходитимуть безперервно, чого майже не буває.

«Минулого тижня я відпрацював шість днів, з понеділка по суботу, з восьмої ранку до одинадцятої ночі. А в мене сім’я є, і вона мене практично не бачить. І мені не вистачило восьми замовлень до 70», – розповідає один із учасників акції.

Також кур’єрів непокоїть те, що вони фактично є зареєстрованими користувачами мобільного застосунку, а не штатними працівниками. Через це вони не мають відпусток і лікарняних, на них лягають витрати на паливо та страхування.

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