У столиці іноземець побив поліцейського

У Києві громадянин Азербайджану побив патрульного поліцейського. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Почалося все з того, що патрульний, який перебував поза службою, але у формі, зробив зауваження чоловікові за те, що той порушив правила дорожнього руху під час керування автомобілем. Поліцейський також заблокував автомобіль порушника своїм авто. Все це переросло у словесну перепалку, під час якої до місця події прибув родич чоловіка, авто якого заблокував поліцейський. Родич, громадянин Азербайджану, наніс кілька ударів поліцейському. Поліцейського було госпіталізовано з закритою черепно-мозковою травмою та забоями, а двох учасників конфлікту було затримано.

Наразі триває розслідування за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).