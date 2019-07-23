В Одесі 19-річний хлопець відкрив стрілянину в кафе, відмовившись сплатити борг

Інцидент стався вночі в одному з кафе в Приморському районі, куди нетверезий 19-річний молодий чоловік прийшов з другом.

Лише друзі влаштувалися за столиком, персонал закладу дізнався у них недавніх відвідувачів, які не розрахувалися за чеком. На прохання оплатити борг або залишити заклад друзі відреагували агресивно і почали конфліктувати. Вже на вулиці один з них дістав пневматичний пістолет і, погрожуючи працівникам нічного закладу, здійснив у їх бік кілька пострілів. В результаті події ніхто не постраждав.

Працівники Приморського відділу поліції встановили особи двох хуліганів.

19-річному стрілку оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ, він перебуває під домашнім арештом. Пістолет вилучено.

Його товариш притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) Купап.