В Києві подорожчало вторинне житло: яке і на скільки

Як змінилась цінова політика на вторинному ринку столиці

У червні медіанна ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва, представлених в базі даних порталу Address.ua, склала 1196 дол. США/кв.м, що на 1,5% вище значення в попередньому місяці.

Даний показник в категорії 1-кімнатних квартир залишився практично на рівні травня — тисяча сто вісімдесят один дол. США/кв.м. Двокімнатні квартири подорожчали всього на 0,8%, а трикімнатні — на 2,4%. Медіанна ціна пропозиції 4-х і більше кімнатних квартир в червні склала 1500 дол. США/кв.м.

З початку 2014 року падіння цін представлених в базі даних порталу квартир склало 34%, а за останні 12 місяців медіанна ціна пропозиції навпаки підвищилася на 16%.

Такими є результати дослідження ринку первинної нерухомості Києва за червень 2019 року.

У червні найвищим попитом користувалися квартири в ціновому діапазоні до 30 000 дол. США з часткою запитів 45%. На другому місці знаходилося житло в діапазоні 50 000 – 70 000 дол. США з часткою 26% від загальної кількості запитів до бази даних порталу. Попит на житло з ціною від 70 000 дол. США залишався низьким і склав 8% запитів до бази даних порталу.

Попит на однокімнатні квартири в червні 2019 був найвищим в порівнянні з іншими групами житла і склав 44%. 33% запитів користувачів були зосереджені в категорії 2-кімнатних, трикімнатними квартирами в минулому місяці цікавилися 23% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.

При цьому найбільший попит у покупців був зосереджений в діапазоні до 35 кв. м, частка таких запитів становить 34% від загальної кількості. 28% цікавляться квартирами від 50 до 80 кв. м. Відсоток запитів на квартири площею від 80 кв. м склав 21%.

: budport.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.