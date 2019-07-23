Лилия Ребрик продемонстрировала идеальный макияж

Ведущая призналась, что сама почти не пользуется косметикой.

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая часто делится интересными постами в Instagram, снова выложила новую яркую фотографию. На ней у ведущей идеальный макияж, что делает её невообразимо красивой. При этом она призналась, что сама редко пользуется косметикой, а такого эффекта ей помогают добиться только профессиональные визажисты.

«Целую неделю моё лицо не видело вообще косметики, только солнцезащитный крем. Каааайф. Вообще, кстати, на моря не беру никогда косметичку, это принципиальная позиция (только красная помаду, на всякий случай. А вы какой себя любите больше? С макияжем или без?», – поинтересовалась Лилия.

Наверняка, именно отдых от косметики делает кожу ведущей ухоженной и свежей.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 21 Июл 2019 в 3:06 PDT

Подписчики, как всегда, отметили природную красоту Лилии и её положительную энергетику. В частности, они писали, что она прекрасна и без косметики, а многие поделились, что тоже редко используют косметику.

: kanalukraina.tv