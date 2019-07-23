Тероорист Безлер привітав партію Зеленського з перемогою на виборах

Екс-командир горлівських підрозділів НВФ «ДНР» Ігор Безлер схвалив перемогу партії «Слуга народу» на дострокових парламентських виборах в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

У своїй публікації Безлер висміяв колишніх членів Партії регіонів і зазначив, що незважаючи на всі їхні зусилля, вони програли:

«Для особливо обдарованих політ. хів, які придумали і флешмоб, і торбарі Бойко і Медведчука у Москві з надією на успіх, вчіть матчастину і не будете вічними ідіотами. Хоча, ці 12% видадуть як Велику перемогу», — написав Безлер.

Так він оцінює результат Опозиційної платформи «За життя», яку представляють Віктор Медведчук і Юрій Бойко. Сам Безлер такий результат вважає бліцкригом.

«Партія „Слуга народу“ вперше в історії незалежної України може сформувати в парламенті однопартійну більшість. З чим і можна привітати. Добре це чи погано? Кому як», — написав він.

Також Безлер вважає, що російські політологи, роблять висновки про події в Україні, часто помиляються і вже 5 років на українському полі „штангу“ б’ють».