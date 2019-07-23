Денис Фудашкін: сірий кардинал податкових схем. Частина 1

Кожен раз, коли в Україні змінюється влада, до неї прагнуть повернутися «незамінні фахівці», які втратили свої хлібні посади при «старому режимі». Правда, потім з’ясовується, що вони є фахівцями тільки в корупції, економічних афер та розкрадання. На жаль, з’ясовується дуже пізно, тому зривати з них маски і овечі шкури слід до того, як вони знову повертаються на свої хлібні посади.

Сьогодні нашим «героєм» стане Денис Фудашкін – маловідомий для українського народу колишній «скромний трудівник» Мінфіну, доклав чимало сил, щоб про нього не дізналися більше. Зате в колах корумпованої політичної та ділової еліти України його прізвище знають багато.

Нетрадиційна орієнтація

Фудашкін Денис Олександрович народився 20 лютого 1974 року. Цей потайний і вміє добре замітати сліди людина примудрився ввести всіх в оману навіть з місцем свого народження. Справа в тому, що у своїй дуже короткій автобіографії він написав, що народився в Запоріжжі. Там же він був прописаний в молодості, згідно публічної базі даних. Однак по запису з цієї ж бази даних, він був прописаний також в селищі Веселе Запорізької області – в тій же квартирі, де і його мама Віра Юріївна Фудашкіна. І, за свідченням джерел SKELET-info, саме там, у селищі Веселому, а не в Запоріжжі, народився Денис Фудашкін. Чому ж він це приховує?

Взагалі, у Фудашкіна є безліч таємниць і таємничих дивацтв. Його куца офіційна біографія закінчується 2007-м роком, його декларації держслужбовця вилучено з публічного доступу (!), про його родині немає ніяких відомостей – за винятком згадки в ЗМІ, що у нього є старший брат Вадим Олександрович Фудашкін, 1971 року народження (був зареєстрований за тією ж адресою в селищі Веселе). Вадим Фудашкін, на відміну від молодшого брата, пішов вчиться на ветеринара і зараз володіє в Запоріжжі мережею ветеринарних клінік «Фауна». Але ось що дивне: якщо порівняти їх «фізіономії», то на рідних братів вони якось не дуже схожі.





Вадим Олександрович Фудашкін

Також деякі ЗМІ стверджували, що його сестрою є Ірина Олександрівна Фудашкіна (1983 р.), яка з 2008 року працює в уряді Москви і зараз займає посаду заступника начальника Головного управління територіальної політики області. Однак це поки що непідтверджена інформація, оскільки Ірина Фудашкіна народилася і виросла в Магадані. Тим не менш, ходять чутки про те, що нібито її батько Олександр Михайлович Фудашкін є також і батьком Дениса Фудашкіна – мовляв, кинув сім’ю в 70-х і поїхав в Магадан (може сам, а може по етапу).

Нарешті, навколо Дениса Фудашкіна давно ходять чутки про його нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Іноді ці чутки втілювалися в конкретних публікаціях ЗМІ. Наприклад, влітку 2018 році видання «Известия в Украине» опублікувало матеріало підтримку «Маршу рівності» української «гей-елітою». У ньому, з посиланням на слова деяких народних депутатів, був опублікований список потенційного ЛГТБ-лобі української політики – і разом з Сергієм Лещенком у список було включено і Денис Фудашкін.

Зрозуміло, в європейській Україні це не злочин, не порок, і навіть зовсім навпаки – тому ніхто не ставить йому в провину, не ображає і не тицяє пальцем. Але тут справа в іншому: нетрадиційна орієнтація нерідко є трампліном для кар’єри в політиці, бізнесі або управлінні. І коли людина без якихось родинних зв’язків, не жонатий на доньці екс-міністра, не є ставлеником кланів або ОЗУ, раптом без видимих причин різко піднімається вгору, обзаводиться впливовими друзями, а потім з’являються чутки про його нетрадиційну орієнтацію — то багато що стає зрозумілим.

У 1997-му році молодий випускник Запорізького державного університету Денис Фудашкін відразу ж знайшов собі відмінну роботу на «Автозазі», де вже через рік став начальником юридичного відділу. Головою правління підприємства тоді був Олександр Сотников (колишній головбух заводу), при якому цей головний автозавод України був успішно збанкрутує і проданий (практично відданий) олігарху Тариэлю Васадзе. А якщо детальніше, то сталося наступне: у середині 90-х «АвтоЗАЗом» зацікавилися перспективні західні фірми, такі як «General Motors», «Ford» і «Fiat», проте їх пропозиції були відкинуті Сотниковим, який чомусь віддав перевагу корейської «Daewoo» — чиї інтереси лобіював Васадзе. Завдяки укладеним з «Daewoo» контрактом, корпорація Васадзе «УкрАвто» отримала від Кабміну дозвіл взяти в своє управління контрольний пакет акцій «АвтоЗАЗ». Сталося це в 1999 році, тобто юридичне управління «АвтоЗАЗ» очолював Денис Фудашкін, і всі ці договори і схеми проходили через нього – більше того, він теж доклав свою руку до них. У тому ж році, віддавши завод в руки Васадзе і отримавши свій «відкат», Сотників поїхав у Київ, призначений на посаду заступника міністра зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі. А в 2000-м «АвтоЗАЗ» покинув і Фудашкін, вирішивши зайнятися виноробством в Криму.

У цих схемах шахрайської «прихватизації» велику роль грав створений Сотниковим «АвтоЗАЗбанк», через який прокручували фінанси підприємства та доводили його до розорення. Відповідно, до діяльності банку в 1997-2000 р. р. мав пряме відношення і Денис Фудашкін. Можна сказати, що там він зміг вперше обкатати свої перші великі схеми, які він застосовував в масштабах вже всієї України. І ще одне важливе доповнення: в 1997-98 р. р. через «АвтоЗАЗбанк», а також через дочірні фірми «Автозазу» Сотників фінансував партію «Реформи і порядок» (ПРП) Віктора Пинзеника, а оформлялося це фінансування з допомогою Фудашкіна.

Зазначимо, що участь у цих схемах «молодого спеціаліста», який пропрацював на підприємстві без року тиждень, означало якусь особливу ступінь довіри до нього з боку Сотникова. А так як інформації про їхні родинні зв’язки поки що не виявлено, то нам залишається тільки здогадуватися…

Спонсори Пинзеника та винороби Путіна

Майже півтора року (січень 2000 – травень 2001) Денис Фудашкін займався невідомо чим, тому що в його біографії варто незрозумілий пропуск (чи не єдиний). А потім він матеріалізувався в Євпаторії, в якості заступника голови правління з правових питань ЗАТ «Корпорація «Керкінітіда» (сімейне підприємство Фудашкиных). Першим ділом, тільки що прибув в Крим Фудашкін, «віджав» для свого ЗАТ євпаторійський винзавод на Виноградній 11 (нині — ТОВ «Євпаторійський винзавод класичних вин»), який став основним підприємством «Керкінітіди». Навколо цього підприємства потім часто спалахували скандали і навіть судові позови: так, у 2005 році ТОВ «Славутич» намагалося через суд оскаржити передачу заводу «Керкинітіде», але зазнав невдачі.

У 2003-2004 р. р. Денис Фудашкін завестился на посаді голови наглядової ради ВАТ СП «Чорноморська перлина» — це підприємство було теж поступово «отжато» сім’єю Фудашкиных у його творця, який дав йому 30 років свого життя. Фудашкін ж, анітрохи не розуміючи ні в виноградарстві, ні у виноробстві, але зате збагачуючись у податковій бухгалтерії, розгорнув досить бурхливу діяльність: зокрема, він критикував уряд України за заборону торгівлі алкоголем і сигаретами в неспеціалізованих магазинах – мовляв, це завдає збитків бізнесу і бюджету! Насправді «винороб» Фудашкін спеціалізувався тоді на схемах ухилення від акцизів і податків «напівлегальним» шляхом: знаходячи дірки в законодавстві і створюючи обхідні шляхи. А для цього йому було потрібно безліч дрібних реалізаторів продукції.

А ось ще одна з потерті сторінок біографії Фудашкіна: за інформацією SKELET-info, до середини 2005 року він очолював Кримське відділення ПРП, яку сам зібрав і фінансував – фактично, це була його власна партійна ячейка. А потім естафету головування, після поїхала в Київ Фудашкіна, підхопив Ігор Балабатько — той самий бізнес-партнер сім’ї Фудашкиных, про який неодноразово повідомляли ЗМІ. Таким чином, знову відкривається, що після відходу з «Автозазу», Фудашкін продовжив тісна співпраця з Пинзеником, долучивши до нього бізнес-партнерів своєї сім’ї. І на гроші свого винного бізнесу в Криму, Фудашкины і Балабатьки містили і місцевий осередок ПРП, і відправляли «частку» в Києві Пинзенику.

До речі, в 2006-му Ігор Балабатько ще і створив організацію «Добровільна народна дружина за реформи і порядок»: під виглядом ДНД, що хуліганів, він зумів легалізувати загін власних «титушек». Цікаво, на чиєму боці вони виступили в 2014-му? Відповідь не така однозначна, враховуючи як швидко Балабатьки «перевзулися» після анексії півострова.

Деяке світло на бурхливу діяльність Фудашкіна у Криму було пролито в 2010 році. Тоді в Генпрокуратуру і на ім’я президента Януковича було подано кілька скарг, що стосуються діяльності групи бізнесменів-політиків і бізнесменів-чиновників в «нульових» роках. Зокрема, мова йшла про рейдерські атаки ТОВ «Кронос-Інвест», пов’язаної з Денисом Фудашкиным і Сергієм Соболєвим — ще одним вихідцем із Запоріжжя, до речі, теж має репутацію людини з нетрадиційною орієнтацією.

Але «Кронос-Інвест» кілька років тому був скасований, а ось «Керкінітіда»успішно працює і зараз. Його керівництво випускає алкогольну продукцію, буквально рівняючись на заповіти Путіна. Щоб продовжити бізнес в заваченном Криму, в 2014 році ЗАТ «Керкінітіда» було віртуально розділене: його перереєстрували в Євпаторії по російському законодавству (ІПН 9110088452), і водночас воно продовжує роботу з української реєстру (ЄДРПОУ 31075338) як підприємство, зареєстроване в Запоріжжі.

Засновниками його є ТОВ «КрымВинОптТорг» (ЄДРПОУ 34541887) і ТОВ «Интерконтракт» (ЄДРПОУ 25474905), що належать Ігорю та Олегу Балабатько. Ну і як повідомляли ЗМІ, в останні роки спільний бізнес з ними оформлений на маму Фудашкіна, Віра Юріївну. Причому її син грамотно сховав кінці цього бізнесу офшорні компанії «Boloson Limited», «Tyltral Limited» і «Sebgaf Inc.» — остання є одним із фігурантів Панамського скандалу.

Сергій Варіс, для SKELET-info

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…