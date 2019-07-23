Успіх Зеленського ставить Кремль перед неприємними питаннями — Die Presse

Тут — пошуки змін, там — авторитарний принцип стабільності: політичні процеси в Україні та в Росії не могли бути більш протилежними.

Про це пише австрійське видання Die Presse.

«В пострадянському просторі політик Володимир Зеленський сприймається як уособлення оновлення. (…) Це не дивно, з урахуванням того, що тут у влади довгий час стоять старіючі директора колгоспів і колишні офіцери КДБ, — зазначає журналістка Ютта Зоммербауер. — (…) Те, що в сусідній країні кожні кілька років природним чином змінюються президенти, що аутсайдер — і разом з ним його партія — перемагає, Росії та Білорусі стало незбагненним. Але, власне, чому? Цим питанням задаються всі більше людей».

«У Росії люди Володимира Путіна роками правлять завдяки мантрі, полягає в тому, що лише стабільність може сприяти розвитку країни. В Україні з часів проголошення незалежності в 1991 році все якраз навпаки: там чарівним словом є «зміни», навіть якщо вони даються високою ціною», — йдеться в статті.

Ця логіка допомогла і Зеленському прийти до влади, проте рішення про це прийняли виборці, а не хтось замість них.

«У Росії, у свою чергу, все влаштовано інакше. За мантрою стабільності нескладно розпізнати авторитаризм. В політичних процесах тут йде не чесна, а брудна гра. Це можна простежити зараз по муніципальних виборах у Москві, в яких не дають можливості брати участь демократичної опозиції», — вказує Зоммербауер.

«Кремлівська еліта, яка бореться з втратою популярності, воліла б усунути будь-критичний голос. Адже причин для критики досить і тут: економічний застій, менталітет самообслуговування еліт, скорочення в соціальній сфері та освіті. У «керованої демократії» Росії все більше труднощів з керуванням», — констатує видання.

«В путінській системі політики несуть відповідальність перед можновладцями, а не перед виборцями. (…) Якщо хтось йде у відставку, то тільки тому, що про це розпорядилися зверху», — зазначає журналістка.

«Не застрахований від пострадянських спокус і Володимир Зеленський: ні від авторитарних поривів і політтехнологічних фокусів, ні від кумівських обіцянок і бажання гарантовано усунути реальних або уявних супротивників. Погляд на долю його попередника Віктора Януковича може вберегти його від великих помилок: будують із себе Путіна в Україні довго не живуть», — підкреслює Die Presse.