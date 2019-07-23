Політичний Мауглі Зеленський знаходить свою зграю — експерт

З самого початку Володимир Олександрович Мауглі сподобався Юлії Володимирівні Багірі, яка готова йому допомагати і захищати від хижого і підлого Петра Олексійовича Шерхана. На якого закохано дивиться і у всьому подгавкивает ціла ферма шакалів-порохолюбов, такий собі колективний Тютюн.

Ну от, другий етап електоральних сутичок у країні завершився народженням нової Верховної Ради. Попереду ще неминучий третій — місцеві вибори.

Дилетанти, як водиться, будували завиральные теорії, які звалилися з кришталевим дзвоном. А професіонали відразу стверджували, що оскільки дистанція кампанії суперспринтерская, а адмінресурс дезорганізований, то кінцеві результати будуть близькі до вихідної соціології.

Про це пише політичний експерт Олександр Кочетков в статті для Politeka.

Так і вийшло. Судячи з екзитполів, яким немає причини не довіряти, в Раду пройшли п’ять партій:

Слуга народу (~44%),

«Оппоплатформа «За життя» (~12%),

«Європейська солідарність» (~8,6%),

«Батьківщина» (~8,3%),

«Голос» (~6%).

Щодо мажоритарників перемогу, близьку до тріумфу, здобувають висуванці «Слуги народу», на яких спрацювали бренд і активність президента Зеленського в публічному приниженні зненавиджених народом чиновників.

Розумієте, Володимир Зеленський схожий на людське дитинча, що потрапив у політичні джунглі. Він тут чужий. Тому що категорично не схожий на звичних мешканців. Він мало що розуміє навколо, у нього слабке кон’юнктурне чуття, немає іклів і пазурів. Але він розумний і щиро хоче джунглях добра. І він зростає, і зростає його сила.

З самого початку Володимир Олександрович Мауглі сподобався Юлії Володимирівні Багірі, яка готова йому допомагати і захищати від хижого і підлого Петра Олексійовича Шерхана. На якого закохано дивиться і у всьому подгавкивает ціла ферма шакалів-порохолюбов, такий собі колективний Тютюн.

Мауглі загрожує і скажений слон Віктор Володимирович Хатхи, мріє затоптати і його, і всю нашу незалежну округу по команді Росії (країна-агресор — согласноЗакону України від 20.02.18) — відомої батьківщини скажених слонів.

Анатолій Степанович Балу, який любить усіх повчати, в черговий раз залишився на тому березі парламентської річки. Допомогти Мауглі він нічим не може.

Мудрий Ігор Валерійович Каа навіть жодного разу і не намагався цю ріку перепливти, оскільки він вміє гіпнотизувати Бандар-логів-мажоритарників, і може збити з них підконтрольну йому групу. Так що у нього свої справи, так і не дуже хоче Мауглі слухати його специфічні мудрості.

Від Святослава Івановича Мао — так-так, є такий персонаж в «Книзі джунглів», павич, до речі — для Мауглі теж мало толку. Він, безумовно, гарний, голосистий і патріотичний, але наскільки це забезпечує успішність коаліції з ним?

А Мауглі, вже відчуває себе лідером джунглів, потрібен інший ватажок урядової зграї замість Володимира Борисовича Акели, який ох як ганебно промахнувся. І на цій електоральній полюванні, і взагалі.

Загалом, киплинговскую метафору можна тягнути ще довго, благо паралелі очевидні, але всім і так вже все зрозуміло.

Незалежно від кількості мажоритарників, яких вдасться зібрати під зелений прапор «Слуги народу», президенту Зеленському доведеться грати в коаліцію. І для пристойності, і тому, що так трактує ситуацію Конституційний суд: у Верховній Раді повинна існувати коаліція з фракцій — у множині.

Країна різко вступила в спікеріаду-прем’єріаду. Переговори почалися ще до прийняття присяги депутатами.

Перший і, цілком ймовірно, останній раунд — між «Слугою народу» і «Голосом», які, як у Кіплінга, «однієї крові». Україна — ризикова країна. Якщо вона готова випробувати, що несе їй союз двох талановитих прекраснодушних дилетантів. При цьому, ідея «прем’єр Вакарчук» (тобто, Віктор Пінчук?) поки всерйоз не розглядається.

При цьому, важко уявити, яка аргументація, крім рад від західних партнерів, може переконати Володимира Зеленського відмовитися від ідеї свого прем’єра. А от всі інші позиції, починаючи з місця спікера, він готовий обговорювати з потенційним членом коаліції. І навіть сумні циганські очі Дмитра Разумкова, явно на спікерську посаду претендує, ВАЗа не зупинять.

Але ось ідея прем’єра-варяга — найгірше, що можна придумати. Всі ці високопоставлені заробітчани орієнтуються на потужні транснаціональні корпорації, і працювати на них і на себе. Тому що всім, крім нас, процвітаюча Україна потрібна ще менше, ніж червоний квітка в джунглях.

Зробивши свій вибір, громадяни України фактично делегували президенту Зеленському всі можливі повноваження та інструменти. Відповідно, від новообраної Верховної Ради очікується чітка і продуктивна робота без шоу, боротьби і пустослів’я.

І якщо продовжити літературну аналогію, то питання в тому, чи зможуть депутати з майбутньої коаліції вести себе як благородна вовча зграя, що захищає рідні джунглі від будь-яких загарбників, або вони знову опиняться здичавілими Рудими Псами, пожирають все підряд і вбивають своє середовище проживання.