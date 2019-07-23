Спогади зіркових мам про період вагітності

Вагітність — особливий період у житті кожної жінки, але багато знаменитостей згадують про цей час, як про справжній кошмар.

Гвінет Пелтроу







Гвінет Пелтроу досі згадує про першу і другу вагітностях з тремтінням у голосі. За словами актриси, вона насилу пережила токсикоз і в певний момент навіть почала замислюватися про те, що більше не хоче дітей. «Мене нудило майже всі дев’ять місяців. Це дуже виснажувало. Я відчувала себе побитим псом, у мене ні на що не було сил. Не можу сказати, що я була в захваті від цікавого положення. Це був досить неприємний період», — розповідала зірка в одному з інтерв’ю.

Рита Дакота







Рита Дакота завжди гранично відверта зі своїми передплатниками, тому про проблеми під час вагітності співачка сама розповіла в соцмережі. Виявляється, коли вона виношувала дочка Мію, її організм регулярно давав збої і ледь не кожен день підкидав нові випробування. «У мене теж була пекельна печія, опухли суглоби рук і боліли так, що я з 8-го місяця не ношу навіть обручку (не пройшло до цих пір). І спина боліла так, що на весіллі у друзів, в літаку і навіть в кіно я лягала на 10 хвилин в прохід на підлогу — полежати на твердій поверхні. І судинні зірочки полопалися на обличчі і декольте, целюліт виліз навіть на внутрішній поверхні стегна, і в останні дні я набрякла так, що не могла на ноги натягнути навіть шкарпетки, не те що кросівки», — зізнавалася Рита.

Джессіка Сімпсон







«Моя попа запливла жиром і стала схожа на мерзенне желе, — розповідала Джессіка Сімпсон про першої вагітності. — І ще я весь час була пітна, мокра, липка — огидні відчуття». Однак, незважаючи на складності, співачка впевнена, що народження дітей — найкраще, що траплялося з нею в житті. До речі, зараз вона знову вагітна і ось-ось подарує своєму чоловіку Еріка Джонсона третього малюка.

Юлія Савічева







Коли Юлія Савічева виношувала первістка, медики настійно радили їй дотримуватися суворої дієти. Справа в тому, що на ранньому терміні у співачки діагностували цукровий діабет. За словами зірки, обмежувати себе в їжі було вкрай важко. «Я була змушена дуже ретельно стежити за тим, щоб моє харчування було збалансовано. Ніяких швидких вуглеводів, ніякого солодкого, навіть фрукти під найсуворішим контролем! Після кожного прийому їжі я повинна була вимірювати рівень цукру в крові. Дівчатка, ви мене зрозумієте, солодке ввижалося мені всюди: мені снилися торти, кекси, тістечка, морозиво, шоколад», — згадувала вона вже після успішних пологів.

Мерайя Кері







Мерайя Кері — щаслива мама двійнят, які з’явилися на світ під час стосунків співачки з Ніком Кэноном. Зірка обожнює малюків, але після першої вагітності про дітей більше не замислюється. Причина в тому, що знаменита красуня ненавиділа своє тіло, коли перебувала в положенні і ні за що не хотіла б повернутися в ті часи. «Я не тільки відчувала себе жахливо, мені здавалося, що і я виглядаю жахливо. Я так соромилася свого пролунав, заплив тіла, що не дозволяла чоловікові бачити мене голою, навіть у ванній», — зізнавалася Мерайя у розмові з журналістами.

Ханна







Співачка Ханна вважає вагітність самим чарівним періодом в житті, але робить застереження: за винятком перших трьох місяців. «Для мене найбільшим випробуванням було пережити перші 3 місяці, так як мене переслідував важкий токсикоз, настільки важкий, що краще його не згадувати. А ось потім все пройшло просто ідеально!» — вона ділилася подробицями з шанувальниками. Дивно, але після народження доньки зірка фантастично швидко прийшла у форму і повернулася на сцену. Всім би так!

Джессіка Альба







Зазвичай Джессіка Альба не відверто про особисте життя, але про своїх відчуттях і емоціях після першої вагітності вона все ж вирішила розповісти шанувальникам. Як з’ясувалося, зайві кілограми і великий живіт доставляли майбутній мамі відчутні труднощі. «Ніколи не відчувала себе менш сексуальною. Звичайно, я нічого не стала змінювати. Але весь час, поки я була вагітна, у мене було жагуче бажання скоріше народити і позбутися величезного живота, скинути з себе цю ношу», — скаржилася актриса.