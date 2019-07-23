Несподівано: СБУ відкрила справу проти всіх кінопрокатних компаній України

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти всіх кінопрокатних компаній України за підозрою в переказуванні коштів російським спецслужбам і в саботажі українських фільмів. Про це йдеться в матеріалах суду повідомляє LB.UA.

Провадження відкрито на підставі звернення одного з депутатів ВР, який заявив, що український ринок кінопрокату поділений між компаніями В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution. Вони щорічно отримують близько 100 млн доларів касових зборів в Україні.

Компанії з’явилися на українському ринку як дочірні підприємства компаній РФ, мають плідні фінансово-господарські відносини з російськими компаніями, їх кінцевими власниками виступають громадяни РФ.

Звернення свідчить, що діяльність цих компаній в Україні призводить до необхідності приховувати великий прибуток за допомогою фінансово-господарських операцій із суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також до сумнівних переказів на адресу російських компаній за прокатні права.

“Зазначені протиправні перекази не залишилися без уваги спецслужб РФ, які протягом 2014-2016 років фактично змусили власників компаній, які працюють на ринку кінопрокату України, спрямовувати частину своїх доходів на фінансування дій невстановлених осіб з метою здійснення масових заворушень на території України, зазіхання на її територіальну цілісність, дестабілізацію політичної та економічної ситуації», – йдеться в повідомленні.

Отримавши таку підтримку спецслужб РФ, власники кінопрокатних компаній використовуються як агенти впливу в Україні, диктуючи умови на ринку кіноіндустрії та саботуючи просування і показ українського кіно.

У рамках розслідування суд надав СБУ доступ до банківських рахунків кінодистриб’юторів “Кіноманія” і “Вольга Україна” і дав доступ слідчим до документів, які містять банківську таємницю.

Нагадаємо, у квітні 2019 року НАБУ почало розслідування за фактом можливої розтрати коштів Держкіно компанією Володимира Зеленського “Кіноквартал”.

Суть у тому, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму “Я, ти, він, вона” цієї компанії. Умовою фінансування було створення фільму повністю українською або кримськотатарською мовою, але компанія Зеленського цієї умови не виконала, а отже, допустила розтрату держкоштів.

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