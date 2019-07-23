Під Херсоном сталася трагедія на воді з дідусем і внучкою

У понеділок, 22 липня в Херсонській області було виявлено тіло літнього чоловіка, який раніше відправився гуляти з онукою.

Зазначається, що тіло пенсіонера виявив в річці Інгулець житель села Краснолюбецьке. Про свою страшну знахідку він повідомив в районі 15:00.

Правоохоронці та рятувальники обласної служби надзвичайних ситуацій дістали і ідентифікували загиблого. Ним виявився 67-річний місцевий житель. Також стало відомо, що вранці він взяв онуку 8 років і відправився з нею до річки.

В даний момент ведуться пошуки дівчинки, рятувальники підозрюють, що дитина також потонула.