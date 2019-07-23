Віктор Уколов: Хто виграв вибори, а хто їх програв?

Політолог Віктор Уколов вважає, що на дострокових парламентських виборах є два найбільших переможці – за процентами “Слуга народу” і по честі – “Європейська солідарність”. Чому саме таким чином коментує політолог перемогу на виборах, розповідає Zrada.today з посиланням на блог Віктора Уколова на УП.

У своєму дописі «Хто виграв вибори, а хто їх програв?» політолог досить детально пояснює свою позицію щодо партія, які подолали прохідний бар’єр і увійшли до Верховної Ради дев’ятого скликання.

Віктор Уколов пише: «Питання потребує відповіді, бо лузери вже ходять в ефіри, де не говорять про себе, натомість розповідаючи про тих, хто до Верховної Ради пройшов.

Не лише на мій погляд – вся країна знає, хто вибори виграв і пройшов до парламенту: Слуга народу, ОПЗЖ, ЄС, “Батьківщина” і “Голос”. І з них виділяються два найбільші переможці – за процентами “Слуга народу” і по честі – “Європейська солідарність”.

Адже Петра Порошенка критикували усі: Зеленський і “у Зеленського”, Медведчук і Тимошенко, Вакарчук, а також Смешко, Гриценко, Гройсман, Ляшко і навіть Саакашвілі, (який на виборах взагалі нічого не взяв). Погодьтеся після такої атаки критиків і в такий шторм чорного піару результат “Європейської солідарності” є вражаючим.

Виграв і Вакарчук, бо таки пройшов 5% бар’єр, хоч по всьому видно, що Святослав розраховував конкурувати не за останнє місце зі Смешком, а за перше із Зеленським. Однак це вже питання до адекватності самооцінки у його партії.

Юлія Тимошенко взяла своє – не менше і не більше. Але замість фракції 19 депутатів, тепер буде мати можливо 25, тож невеличкий приріст є. Ще рік тому Тимошенко розглядалася як наступний Президент України. Кажуть в її оточенні навіть вже ділили посади.

Хто ж програв на парламентських? Відповідь очевидна – всі, хто не пройшов до Верховної Ради. Хіба за винятком ОПЗЖ, яка програла навіть пройшовши.

Всередині Опозиційної платформи зараз дискутують чи правильно було поставити фронтменом Юрія Бойка. Насправді ж центральна проросійська партія могла взяти значно більше, якби не розкол із Опозиційним блоком, і якби не партія Шарія, яка також відкусила в ОПЗЖ більше 3%. Особисто мені такий результат сподобався:)

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Програла “Стратегія Гройсмана”, група урядових чиновників, що пішла у політику, але здобула якусь популярність лише у Вінницькій області.

Програли об’єднані націоналісти, які так і не знайшли в собі мужності признатись виборцям, що не проходять й закликати виборців голосувати за ЄС або “Голос”.

Програла партія Ігоря Смешка, хоч генерал СБУ і зміг утопити кабінетного полковника Гриценка, перетягнувши на себе його виборців.

Програли найбільш токсичні депутати, яких звинувачували у корупції і так само програли ті, хто їх звинувачував. Ні Сергій Лещенко, ні Світлана Заліщук не змогли зібрати більш, ніж пару тисяч голосів. Найрозумніше зробив Мустафа Найєм відмовившись балотуватись взагалі.

Із тріском провалилася Надія Савченко за яку проголосували, здається, менше десяти виборців. Хоч одразу після звільнення вона мала величезну підтримку 65% українців

Звичайно ті, хто програв, мають зробити власні висновки, причому кожен свої. Єдине, що їх об’єднує – здебільшого вони збудували виборчу кампанію без яскравої позитивної ідеї – виключно на критиці Петра Порошенка.

Але “Європейська солідарність” до Верховної Ради пройшла, а вони – ні. Такою і є відповідь суспільства, яку їм доведеться прийняти».

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