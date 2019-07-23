В Одесі молодик “оплатив рахунок” пострілами з пістолета

В Одесі нетверезий 19-річний відвідувач одного з кафе влаштував стрілянину. Інцидент стався в розважальному закладі Приморського району міста, куди молодик прийшов зі своїм другом.

Як повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіції, персонал закладу впізнав в них відвідувачів, які тільки влаштувалися за столиком, недавніх клієнтів, які не розрахувалися за чеком.

На прохання сплатити борг або залишити приміщення друзі відреагували агресивно і почали скандалити, а пізніше, вже на вулиці, один з них дістав пневматичний пістолет і вистрілив в бік персоналу.

В результаті події, на щастя, ніхто не постраждав. Поліція встановила особи обох хуліганів. 19-річному “стрілку” оголошено про підозру за статтею “злісне хуліганство” і зараз він перебуває під домашнім арештом. пістолет вилучено.

Його товариш притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею “дрібне хуліганство”.