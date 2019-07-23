Разумков відповів, хто може стати новим спікером Ради

Голова політичної сили президента України Володимира Зеленського «Слуга народу» Дмитро Разумков поки не знає, хто стане новим спікером Верховної Ради, так як його будуть вибирати народні депутати.

Про це він розповів в інтерв’ю для Української правди.

«Рада буде визначатися, хто буде спікером», — сказав він.

Він підкреслив, що їхні опоненти і журналісти «завжди намагаються бігти попереду паровоза».

За словами Дмитра Разумкова, він упевнений, що посаду спікера парламенту буде обговорюватися після формування коаліції.

Відзначимо, що стосується його власної кандидатури, він не став відповідати прямо, заявивши, що «поживемо — побачимо».

«Я думаю, що у нас в партії є люди, які могли б претендувати на цю позицію. Тому поживемо — побачимо, кому довірить і Рада, і партія „Слуга народу“, і кого висуне на цю позицію, якщо у нас буде така можливість», — сказав він.