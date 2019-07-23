Київський фунікулер закрили на техогляд

З 22 липня по 23 серпня фунікулер у Києві буде закритий для пасажирів. Причина – плановий техогляд і ремонт. Про це повідомила прес-служба «Київпастрансу».
На фунікулері обстежують і при необхідності відремонтують тягові двигуни, пантографи, гальма, дверні механізми. Також хочуть оновити настили стелі і підлоги і засоби зв’язку.
Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що київська влада хоче відреставрувати будівлю фунікулера: на це виділили 1 млн 291 тисячу гривень.
За матеріалами 34travel
Читайте також:
Спуск на фунікулері в швейцарських Альпах — відео
Самий стрімкий фунікулер в світі заробив в Швейцарії
Найкрасивіші фунікулери світу