Київський фунікулер закрили на техогляд

З 22 липня по 23 серпня фунікулер у Києві буде закритий для пасажирів. Причина – плановий техогляд і ремонт. Про це повідомила прес-служба «Київпастрансу».

На фунікулері обстежують і при необхідності відремонтують тягові двигуни, пантографи, гальма, дверні механізми. Також хочуть оновити настили стелі і підлоги і засоби зв’язку.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що київська влада хоче відреставрувати будівлю фунікулера: на це виділили 1 млн 291 тисячу гривень.

За матеріалами 34travel

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