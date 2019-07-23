Ernest Airlines почала розпродаж квитків з України до Італії

Авіакомпанія Ernest Airlines пропонує злітати з України в Італію і назад за фіксованою ціною € 89. Відправитися в італійські міста за акційними квитками можна з Києва, Львова, Одеси.

Розпродаж триватиме до 10 ранку 24 липня. Можливі дати подорожі: з 1 жовтня по 28 березня 2020 року.

Варіанти бронювання за € 89 в обидві сторони:

Київ – Рим

Київ – Мілан

Одеса – Рим

Львів – Неаполь

Львів – Венеція

Всі напрямки, квитки за яким розпродають за фіксованою ціною, можна вивчити за посиланням.

У вартість акційних квитків входить тільки провезення ручної поклажі. Всі додаткові опції – харчування на борту, великий чемодан у вантажному відсіку – оплачуються окремо.

Перевіряти свої дати і купувати квитки потрібно на офіційному сайті Ernest Airlines.

За матеріалами 34travel

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